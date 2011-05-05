Луценка примусово годуватимуть у СІЗО лише у разі загрози його життю - Карпачова

Колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, який оголосив голодовку у Лук’янівському СІЗО, примусово годуватимуть лише у разі виникнення загрози його життю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА повідомила на прес-конференції.

Вона зазначила, що приблизно годину конфіденційно розмовляла із Ю.ЛУЦЕНКОМ у камері в СІЗО.

За словами Омбудсмана, екс-міністр отримує необхідні речовини та вітаміни для підтримки життєдіяльності організму.

«На сьогоднішній день він дійсно голодує по міркам СІЗО, але він отримує зараз призначену йому харчову суміш для голодування», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

Вона пояснила, що усі засуджені, які оголошують голодовку, згідно з інструкціями, отримують таку суміш. Ю.ЛУЦЕНКУ також вводять у вени глюкозу та вітаміни. За ним постійно здійснюється медичний нагляд. До складу харчової суміші, калорійність якої становить 1638,5 ккалл, входить 30 г вершкового масла, 100 г цукру, 800 молока, 2 шт. яєць, 200 г м’яса для бульйону, 10 г солі, 0,1 г аскорбінової кислоти, 50 г манної або вівсяної крупи.

Н.КАРПАЧОВА також повідомила, що примусове харчування може бути застосоване до Ю.ЛУЦЕНКА тільки в разі, якщо він протягом трьох днів відмовлятиметься від їжі та існуватиме загроза його життю. Рішення про примусове годування може бути прийнято лише медичною комісією після огляду Ю.ЛУЦЕНКА.

Н.КАРПАЧОВА також зазначила, що інші заарештовані, які утримуються в Лук’янівському СІЗО, зокрема, колишній суддя Ігор ЗВАРИЧ та колишній голова Держмитнслужби Анатолій МАКАРЕНКО не підтримують рішення Ю.ЛУЦЕНКА голодувати.

Н.КАРПАЧОВА підкреслила, що на сьогодні загрози життю Ю.ЛУЦЕНКА немає, він не скаржиться на режим утримання і на прощання розказав їй анекдот.

Як повідомляв УНІАН, брат екс-міністра Сергій ЛУЦЕНКО заявив, що керівництво Лук’янівського СІЗО 1 травня розпорядилось примусово годувати Ю.ЛУЦЕНКА.

Довідка УНІАН. 21 квітня колишній міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО заявив про намір розпочати з 22 квітня голодовку після того, як суд продовжив йому ще на один місяць термін арешту.

Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля свого будинку в Києві. Його утримують у Лук’янівському СІЗО. Екс-міністру висунуто обвинувачення у трьох кримінальних справах за зловживання службовим становищем.

16 лютого 2011 року Печерський районний суд Києва продовжив термін утримання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою до 26 квітня.

20 квітня Ю.ЛУЦЕНКО повністю завершив ознайомлення з матеріалами 47 томів порушеної проти нього кримінальної справи.