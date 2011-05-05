Янукович підписав укази про доступ до публічної інформації

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав укази, які сприятимуть виконанню Закону «Про доступ до публічної інформації».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила радник Президента, Постійний представник Президента України у Конституційному Суді Олена ЛУКАШ.

Вона нагадала, що відповідний закон, прийнятий парламентом 13 січня 2011 року, набирає чинності 9 травня поточного року. «Тобто, дуже скоро закон у повному обсязі розпочне свою роботу», - зауважила радник Президента.

За її словами, з метою державного контролю за механізмом реалізації закону і з метою забезпечення його виконання Президент сьогодні підписав два укази: «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України».

О.ЛУКАШ повідомила, що першим указом Президент доручив Кабінету міністрів забезпечити фінансування передбачених Законом «Про доступ до публічної інформації» заходів, що виконуватимуться розпорядниками інформації, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету. Також уряд має затвердити граничні норми витрат на копіювання та друк документів; підготувати разом з СБУ та внести на розгляд парламенту законопроект стосовно вдосконалення законодавчих актів щодо доступу до інформації з обмеженим доступом та відповідальність за порушення таких актів.

Також уряд має запровадити моніторинг виконання органами виконавчої влади цього закону та моніторинг судових рішень, прийнятих у зв’язку з його порушенням.

Серед інших заходів Кабінет міністрів разом з центральними і місцевими органами виконавчої влади має розробити і затвердити форму запитів на інформацію, які повинні містити в собі стислу інструкцію щодо процедури надання запиту на інформацію, її отримання тощо; порядок складання подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі; запровадити облік запитів на інформацію тощо.

Цим указом, за словами О.ЛУКАШ, Президент покладає на керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади персональну відповідальність за забезпечення належного виконання відповідними органами вимог Закону «Про доступ до публічної інформації».

Іншим указом Президент визначає Головне управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз та надання відповідей на запити, що надходять до Президента України, Адміністрації Президента, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.

О.ЛУКАШ нагадала, що керівником цього управління призначено Дениса ІВАНЕСКО.

Цим указом також надаються доручення іншим органам влади, які є допоміжними органами, створеними Президентом, щодо забезпечення належного виконання Закону «Про доступ до публічної інформації».