СК «Арсенал Страхування» виступила партнером офіційного імпортера Mitsubishi

СК «Арсенал Страхування» виступила партнером зі страхування компанії «Торговий дім - НІКО», офіційного імпортера Mitsubishi Motors в Україні, у проведенні тест-драйва оновленої повноприводної лінійки автомобілів Mitsubishi для журналістів, який проводився 6 квітня в с. Мігово Чернівецької області.

Сім автомобілів Mitsubishi, що брали участь в тест-драйві, були застраховані як у момент перевезення даних транспортних засобів автовозами з Києва до місця призначення, так і в період проведення самого заходу за програмою КАСКО «Все включено». Так само всі учасники тест-драйву одержали якісний страховий захист від нещасних випадків на транспорті.

Одна з найдовершеніших систем повного приводу в світі - корпорації Mitsubishi Motors – з честю витримала випробування суворим бездоріжжям і гірськими річками підніжжя Карпат. Маршрут тест-драйву, який проходив у форматі квесту, був розроблений з урахуванням найсерйозніших цілей: випробувати оновлену повноприводну лінійку Mitsubishi справжнім бездоріжжям в гірській місцевості з грязьовими ділянками і великою кількістю досить глибоких бродів.

«СК «Арсенал Страхування» на 100% виконала узяті на себе страхові зобов'язання і проявила себе як надійний партнер, з яким можна мати справу і бути упевненим в кінцевому результаті. Ми з величезним задоволенням реалізували наш спільний захід і сподіваємося на майбутню співпрацю. Страхова компанія оперативно здійснила виплату страхового відшкодування в повному обсязі», – відзначив директор з маркетингу компанії «Торговий дім - НІКО» Ярослав Вовк.

«Страхова виплата за договором страхування автомобілів-учасників тест-драйву склала 44 тис. 236 грн. Наші клієнти завжди можуть покластися на професіоналізм і якісне обслуговування, розраховувати на гарантоване відшкодування збитку у разі настання страхового випадку в максимально стислі терміни», - відзначив голова Правління СК «Арсенал Страхування» Максим Туз.

* * * Страхова компанія «Арсенал Страхування» є правонаступником СК «Арсенал-Дніпро», що працює в Україні з 2005 року, створена командою професіоналів, яка працює на ринку з 1992 року і має успішний досвід в страховій сфері. СК «Арсенал Страхування» показала стрімку динаміку в розвитку. Тільки за 2010 рік клієнтська база істотно збільшилася – більш як 200 тисяч укладених договорів страхування, кількість зібраних страхових платежів склала 138 мільйонів гривень. За той же період СК «Арсенал Страхування» було врегульоване 2800 страхових подій і виплачено близько 12 млн. грн. страхових відшкодувань. Зараз Компанія займає гідне місце серед страхових компаній, що підтверджується підсумками рейтингових досліджень.