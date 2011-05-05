ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 5 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Дело» в публікації «Вкладникам Родоводу вже повернули півмільярда гривень» пише - за даними НБУ, вкладникам Родовід Банку через відділення «Ощадбанку» вже виплатили близько 500 млн. грн. Ще 100 млн. грн. вкладники погодилися залишити на рахунках Ощадбанку...

http://delo.ua/finance/vkladchikam-rodovida-uzhe-vernul-156921/

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Також «Дело» подає матеріал «До порушень команди Тимошенко причетний міністр Азарова», в якому пише - екс-міністр охорони здоров'я Зиновій Митник з уряду Миколи Азарова причетний до ряду скандальних рішень Кабміну Юлії Тимошенко, в тому числі про закупівлю медичних масок і розподіл препарату "Таміфлю"...

http://delo.ua/ukraine/k-narushenijam-komandy-timoshenko-156916/

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Газета «Сегодня» в публікації «"На газовий лічильник" українців поки не ставлять» пише - «обязаловка» з установкою газових лічильників всім споживачам газу поки відміняється. Президент Віктор Янукович застосував право вето до прийнятого Радою місяць тому закону «Про забезпечення комерційного обліку природного газу" і повернув його депутатам зі своїми пропозиціями...

http://www.segodnya.ua/news/14246910.html

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Також «Сегодня» в публікації «Газова свобода: сім кроків до порятунку України» пише - в другому кварталі за російський газ Україна вже буде платити $295 за 1000 «кубів», на $31 більше, ніж у першому, а до кінця року може бути і $350 (за договором 2009 року ціна газу прив'язана до вартості нафтопродуктів, а нафту за останній рік майже вдвічі подорожчала). Видання проаналізувало основні ідеї, які висловлюються в експертних колах, як врятувати країну від газової удавки...

http://www.segodnya.ua/news/14246904.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Гастарбайтери - «рятівне коло» для української економіки» пише - тільки в 2010 році заробітчани переказали в Україну 1,5 млрд. дол. Неофіційна цифра більша в рази. То, може, плюнути на кредити МВФ і почати агітувати народ активніше їхати трудитися за кордон? Тільки щоб не забували переказувати зароблені гроші в Україну...

http://economics.unian.net/ukr/detail/87178

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Новій автомагістралі через Дніпро в Запоріжжі бути?» пише - існують три «критичні» складові запорізького будівництва - плавучий кран, металоконструкції й ванти. З них будівництво крана і встановлення на нього гідравлічного обладнання - найбільш проблемне питання…

http://economics.unian.net/ukr/detail/87199

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Російські ЗМІ



Видання «Ведомости» в публікації «Китайський переділ» пише - Китай просить Росію подвоїти експорт нафти і знизити ціну на неї. Поступки загрожують «Роснефти» і «Транснефти» втратами до $30 млрд.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259710/kitajskij_peredel

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Також «Ведомости» в публікації «Червоне і «Біла» пишуть - «Біла дача» колишнього міністра сільського господарства, а нині депутата Держдуми Віктора Семенова постачає росіянам не тільки овочі, а й справжнє французьке вино - їй належить шато з виноградниками у французькому Провансі...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259726/krasnoe_i_belaya

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Видання «Известия» в публікації «Приватизація озолотить посередників» пише - Мінекономрозвитку РФ внесло в уряд новий план приватизації на 2011-2013 роки. Змінився не тільки список майна, що продається, а навіть порядок торгів...

http://www.izvestia.ru/economic/article3154885/

(УНІАН)