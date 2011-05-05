Анонс на 5 травня

* Відбудеться прес-конференція на тему: "Велика перемога: соціальний статус ветеранів і дітей війни в Україні". У прес-конференції візьме участь Петро Цибенко – народний депутат України (КПУ).

* Прес-конференція представників громадських організацій із різних регіонів України з приводу оприлюднення вимог про прийняття законів про спрощене оподаткування, єдиного соціального внеску та внесення змін до Податкового Кодексу України. Учасники: Руслан Секела, екс-депутат Львівської міськради, координатор ГО "Всеукраїнський комітет" Наступ "; Наталія Шарапова, голова Всеукраїнської профспілки працівників торгівлі та малого і середнього бізнесу, координатор одеського представництва ГО "Всеукраїнський комітет "Наступ"; Сергій Журман, депутат Чернігівської обласної ради, координатор чернігівського представництва ГО "Всеукраїнський комітет "Наступ"; Ігор Бурлака, підприємець, координатор Сумського ГО "Всеукраїнський комітет "Наступ".

* На сайті «Главред» відбудеться чат з народним депутатом України від Партії регіонів, головою підкомітету з питань соціального захисту та соціальних гарантій, рівня життя і повернення заощаджень населенню Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці Олександром Стояном. Запитання можна поставити за адресою: http://chat.glavred.info/.

* Президент України Віктор Янукович візьме участь в урочистому зібранні з нагоди 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

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