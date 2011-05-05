Пріоритетним завданням України в EURONEST є введення безвізового режиму - Тарасюк

Одним з пріоритетних завдань, які українська делегація ставитиме перед Парламентською асамблеєю EURONEST (ЄС – країни-учасниці «Східного партнерства»), є введення безвізового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції народний депутат України, співголова Парламентської асамблеї EURONEST Борис ТАРАСЮК.

Він підкреслив, що «в цьому ми вбачаємо якраз практичний конкретний інтерес України в діяльності Парламентської асамблеї EURONEST».

Він також підкреслив, що новостворена структура має стати «додатковим майданчиком для реалізації наших національних інтересів, які полягають у тому, щоб пришвидшити вступ України до ЄС, пришвидшити процес надання українським громадянам права на безвізові поїздки в країни ЄС».

Як наголосив Б.ТАРАСЮК, чим ефективніше українська делегація буде працювати в Парламентській асамблеї EURONEST, тим швидше буде втілений стратегічний курс України на членство в Європейському Союзі.

Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі 3 травня відбулося засновницьке засідання Парламентської асамблеї EURONEST. Був підписаний Акт про створення Асамблеї, ухвалені правила процедури, а також обрано керівництво.