Європол: Одеса - одна з найбільших ланок транзиту латиноамериканського кокаїну в Європу

Одеса, згідно з доповіддю Європолу, наразі є однією з найбільших точок транзиту латиноамериканського кокаїну в Європу, повідомляє New York Times із посиланням на доповідь.

Порти на Чорному морі, а саме Варна в Болгарії, Констанца в Румунії й Одеса в Україні використовуються для транзиту наркотиків, йдеться в доповіді Європолу.

На думку авторів дослідження, це може послужити сигналом для європейських політиків, які розглядають питання про приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони, зазначає «Газета.ру».