Європол: Одеса - одна з найбільших ланок транзиту латиноамериканського кокаїну в Європу
13:53, 05 травня 2011Різне
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Одеса, згідно з доповіддю Європолу, наразі є однією з найбільших точок транзиту латиноамериканського кокаїну в Європу, повідомляє New York Times із посиланням на доповідь.
Порти на Чорному морі, а саме Варна в Болгарії, Констанца в Румунії й Одеса в Україні використовуються для транзиту наркотиків, йдеться в доповіді Європолу.
На думку авторів дослідження, це може послужити сигналом для європейських політиків, які розглядають питання про приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони, зазначає «Газета.ру».
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