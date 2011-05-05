Президент зобов'язав органи виконавчої влади забезпечити доступ до публічної інформації

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зобов`язав органи виконавчої влади вжити заходи для доступу до публічної інформації.

Відповідний Указ Президента № 547/2011 від 5 травня 2011 року розміщено на сайті глави держави.

Зокрема, Кабінету міністрів доручено забезпечувати в установленому порядку здійснення фінансування передбачених Законом «Про доступ до публічної інформації» заходів, виконуваних розпорядниками інформації, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету України. Уряд має затвердити у визначений Законом «Про доступ до публічної інформації» строк граничні норми витрат на копіювання та друк документів; підготувати разом із Службою безпеки України та внести на розгляд Верховної Ради законопроект стосовно вдосконалення законодавчих актів щодо доступу до інформації з обмеженим доступом та відповідальності за порушення таких актів; запровадити моніторинг виконання органами виконавчої влади Закону «Про доступ до публічної інформації» та моніторинг судових рішень, прийнятих у зв`язку з порушенням права на одержання публічної інформації, здійснювати в разі потреби підготовку пропозицій щодо вдосконалення названого закону та вносити їх у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради.

Крім того, Кабмін повинен розробити і внести на розгляд ВР законопроекти щодо здійснення державного контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації; ужити заходів щодо забезпечення уніфікованого підходу стосовно затвердження органами виконавчої влади інструкцій з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

Президент також доручив Кабміну, центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським, районним державним адміністраціям забезпечити безумовне виконання Закону «Про доступ до публічної інформації». Зокрема, розробити і затвердити форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо; порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою); запровадити облік запитів на інформацію; визначити (утворити) спеціальні структурні підрозділи або визначити посадових осіб, які організовуватимуть доступ до публічної інформації, та завдання таких структурних підрозділів або осіб тощо.

Указом передбачено покласти на керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади персональну відповідальність за забезпечення належного виконання відповідними органами вимог даного закону. Крім того, пропонується запропонувати органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.