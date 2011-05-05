Головне на 5 травня

Фінанси

В Україні кількість збиткових банків за січень-березень скоротилася з 35 до 33

Кількість збиткових банків в Україні за січень-березень 2011 року скоротилася з 35 до 33, їх сумарний збиток становить 2,077 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із 176 банків 43 кредитно-фінансові установи були прибутковими, їх сумарний прибуток становить 1,866 млрд. грн.

Як повідомлялося, чистий сальдований збиток українських банків у I кварталі 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротився в 21 раз – до 210,763 млн. грн.

Активи українських банків у I кварталі ц.р., порівняно з початком 2011 року, виросли на 6% - до 998,4 млрд. грн., загальні активи - на 5%, до 1,149 трлн. грн., зобов`язання - на 6,5%, до 856,5 млрд. грн., сплачений зареєстрований статутний капітал - на 0,8%, до 147,1 млрд. грн.

Ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій, станом на 1 квітня 2011 року, мали 176 банків. У стані ліквідації перебувають 18 банків.

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Держбюджет України зведено з дефіцитом 0,8 млрд. грн. - всемеро менше, ніж за рік до того

Державний бюджет України в січні-березні 2011 року зведено з дефіцитом 799,9 млн. грн., що майже всемеро менше, ніж за відповідний період 2010 року. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Доходи Держбюджету становлять 66,419 млрд. грн., що 28,4% перевищує відповідний показник 2010 року. В т.ч. до загального фонду Держбюджету надійшло 56,671 млрд. грн., що на 1% перевищує план на цей період.

Витрати Держбюджету збільшилися на 16,2% - до 66,683 млрд. грн., в т.ч. витрати загального фонду становлять 58,838 млрд. грн.

У січні-березні-2011 з Держбюджету було видано кредитів на 1,029 млрд. грн., повернено – 492,9 млн. грн.

За даними Мінфіну, в січні-березні 2011 р. на погашення основної суми боргу з Держбюджету направлено 15,257 млрд. грн., тоді як запозичення до Держбюджету становлять 23,579 млрд. грн. Від приватизації державного майна за цей період до Держбюджету надійшло 1,094 млрд. грн.

Держбюджет України на 2011 рік (з урахуванням поправок) затверджений з доходами 285,072 млрд. грн. і витратами – 325,529 млрд. грн. Граничний дефіцит Держбюджету України в 2011 році встановлено на рівні 38,843 млрд. грн.

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ПЕК

Закінчено будівництво першої нитки «Північного потоку» - Путін

Москва. Закінчено будівництво першої нитки газопроводу «Північний потік».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив на засіданні Президії уряду РФ.

«Перша нитка – саме вона закінчена будівництвом – 27,5 млрд. куб. м газу. Друга буде створена наступного року, й буде 55 млрд. куб. м. Це не «вікно», але це «кватирка» до Європи для одного з наших експортних товарів», - сказав В.ПУТІН.

Він нагадав, що роботи тривали менш ніж 1,5 року із застосуванням найвищих технологій і дотриманням екологічних вимог.

В.ПУТІН зазначив, що по «Північному потоку» газ постачатиметься практично до всієї північно-західної Європи – Німеччини, Франції, Бельгії, Данії, Великої Британії.

«Роботу завершено, але вона й продовжується - повторюю, по другій нитці продовжуватиметься. Працюватимемо й над іншими інфраструктурними проектами», - заявив він.

Довідка УНІАН. «Північний потік» – новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до узбережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Довжина газопроводу становитиме близько 1200 км. Введення в експлуатацію першої нитки «Північного потоку» продуктивністю 27,5 млрд. куб. м газу на рік намічено на 2011 рік. Завершення будівництва другої нитки газопроводу в 2012 р. приведе до збільшення його пропускної спроможності до 55 млрд. куб. м.

Проект «Північний потік» реалізує спільне підприємство Nord Stream AG, засноване з метою планування, будівництва й подальшої експлуатації морського газопроводу. ВАТ «Газпром» володіє 51% консорціуму, E.ON Ruhrgas AG і BASF/Wintershall GMBH мають рівні частки по 15,5%, а частки N.V. Nederlandse Gasunie і GDF SUEZ становлять по 9%.

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Транспортування газу «Північним потоком» почнеться у четвертому кварталі 2011 року

Початок транспортування природного газу першою ниткою газопроводу «Північний потік» напряму з Росії до країн Європейського Союзу намічений на четвертий квартал поточного року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі оператора проекту, компанії Nord Stream AG.

Три секції, з яких складається перша нитка, повідомляється у прес-релізі компанії, будуть з‘єднані між собою на морському дні у водах Фінляндії і Швеції цього літа.

Після завершення будівництва другої нитки наприкінці 2012 року «Північний потік» зможе транспортувати з Росії до Європи 55 млрд. кубометрів газу на рік, чого достатньо для забезпечення 26 мільйонів домогосподарств.

Також у компанії повідомили, що жоден з інших планованих газопроводів продуктивністю понад 10 млрд. кубометрів не буде введений в експлуатацію раніше 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив про завершення будівництва першої нитки газопроводу «Північний потік», яка забезпечить транспортування з Росії до Європи 27,5 млрд. куб. м газу на рік.

Довідка УНІАН. «Північний потік» – новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до узбережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Протяжність газопроводу становитиме близько 1200 км. Введення в експлуатацію першої нитки «Північного потоку» продуктивністю 27,5 млрд. куб. м газу на рік було намічене на 2011 рік. Завершення будівництва другої нитки газопроводу в 2012 р. збільшить його пропускну спроможність до 55 млрд. куб. м.

Проект «Північний потік» з бюджетом 7,4 млрд. євро реалізує спільне підприємство Nord Stream AG, засноване з метою планування, будівництва і подальшої експлуатації морського газопроводу. ВАТ «Газпром» володіє 51% консорціуму, E.ON Ruhrgas AG і BASF/Wintershall GmbH мають рівні частки по 15,5%, а N.V. Nederlandse Gasunie і GDF SUEZ мають частки по 9%.

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Агро

Потреба аграріїв у кредитах становить 7,2 млрд. грн.

Потреба аграріїв у кредитах становить 7,2 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві аграрної політики і продовольства України, інформуючи про стан проведення весняно-польових робіт і їх матеріально-технічне забезпечення.

У Мінагропроді зазначають, що фактично одержано 4,5 млрд. грн. кредитів, з них 3,6 млрд. грн. - банківські кредити і 923 млн. грн. - товарні кредити.

Згідно з повідомлення, на 1 га ріллі залучено 164 гривни кредитів. Процентні ставки 13,4–25%.

Зазначається також, що рівень прострочених кредитів - 12,9%.

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Аграрії посіяли ярові зернові на площі 5,9 млн. га - 78% прогнозу

В Україні на 5 травня ц.р. ярові зернові і зернобобові культури посіяно на площі 5,9 млн. га (78% прогнозу), що майже на рівні відповідного періоду минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики й продовольства України.

Згідно з повідомленням, у господарствах Миколаївської, Одеської, Київської, Тернопільської, Волинської, Чернівецької і Рівненської областей посіяно 90-96% прогнозованих площ.

Низькими темпами проводиться сівба ярих зернових у господарствах Полтавської, Сумської, Кіровоградської і Івано-Франківської областей, в яких посіяно лише 62-72% прогнозованих площ.

Згідно з даними міністерства, кукурудзу на зерно посіяно на площі 2,1 млн. га (67% прогнозу), гречку - на 57 тис. га (18%), просо - на 41 тис. га (32% прогнозу).

З технічних культур цукровий буряк посіяний на площі 534 тис. га (97% прогнозу), що на 65 тис. га більше, ніж на 5 травня 2010 року. Завершено сівбу в Полтавській (109%), Житомирській (108%), Львівській (106%), Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Волинській і Чернігівській областях - по 100% прогнозованих площ. Відстають з посівом цукрового буряку в Черкаській (72% прогнозу) і Харківській (87%) областях.

Соняшник посіяно на площі 2,3 млн. га (65% прогнозу). Сою посіяно на площі 533 тис. га (47% прогнозу).

Повідомляється також, що, за уточненими даними регіонів, вся посівна площа під урожай поточного року становить 26,7 млн. га (на рівні минулого року), зокрема зернові культури - 15,6 млн. га (на 443 тис. га більше 2010 року), з яких озимі зернові, - 8,0 млн. га, ярові зернові і зернобобові (включаючи кукурудзу) - 7,6 млн. гектарів.

Прогнозується розширення посівних площ порівняно з минулим роком під кукурудзою на зерно до 3,2 млн. га, або на 457 тис. га (на 17%) більше показника минулого року, гречкою - до 313,5 тис. га або більше на 98 тис. га (на 45%) і просом - до 131 тис. га або більше на 41 тис. га (на 46%).

Технічні культури займатимуть площу 6,5 млн. га, з них цукровий буряк прогнозується посіяти на площі 553 тис. га, що на 50 тис. га (на 10%) більше від показника минулого року.

Картопля й овочі займуть площу близько 2,0 млн. га, кормові культури - 2,7 млн. га.

Наголошується також, що забезпеченість насінням ярових зернових і зернобобових культур (без кукурудзи) становить 975,8 тис. тонн, або 103% потреби, соняшнику - 22 тис. тонн (111%), кукурудзи - 84,7 тис. тонн (108%), сої - 97,2 тис. тонн (106%), картоплі - 4,5 млн. тонн (100%). Повідомляється, що всі регіони повністю забезпечені насінням.

Сільськогосподарськими підприємствами до посівних кондицій підготовлено 772 тис. тонн (118%) насіння зернових і зернобобових культур (без кукурудзи).

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Фондовий ринок

ФДМУ виставив на продаж цілісні майнові комплекси двох ГЕС

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс із продажу цілісного майнового комплексу Велико-Сорочинської ГЕС (Полтавська обл.). Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Початкова ціна продажу становить 378 тис. 513,60 грн., зокрема ПДВ – 63 тис. 85,60 грн.

В умовах продажу містяться вимоги щодо збереження впродовж 5 років профілю діяльності ГЕС із виробництва електроенергії, проведення впродовж 3 років робіт із реконструкції ГЕС, встановлення нового обладнання, зокрема гідрогенераторів, недопущення звільнення працівників тощо.

Конкурс із продажу цілісного майнового комплексу Велико-Сорочинської ГЕС відбудеться 27 травня цього року.

ФДМУ також оголосив конкурс із продажу цілісного майнового комплексу Шишацької ГЕС (Полтавська обл.).

Початкова ціна продажу становить 1 млн. 218 тис. 463,20 тис. грн., зокрема ПДВ – 203 тис. 77,20 грн.

В умовах продажу також міститься вимога зберегти впродовж 5 років профіль діяльності ГЕС із виробництва електроенергії, провести впродовж 2 років роботи із реконструкції ГЕС, встановити нове обладнання, зберегти існуючі робочі місця тощо.

Конкурс із продажу цілісного майнового комплексу Шишацької ГЕС відбудеться 27 травня цього року.

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ФДМУ повторно виставить на продаж 51% акцій «Донбас-МАЗ-сервіс», знизивши ціну пакета

Фонд державного майна України (ФДМУ) повторно проведе аукціон із продажу державної частки ТОВ «Донбас-МАЗ-сервіс» у розмірі 51%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням, при цьому початкова вартість держчастки, що виставляється на продаж, буде знижена на 30% - до 768 тис. 715,99 грн. (без ПДВ).

Аукціон буде проведено 30 травня в Донецьку.

Як повідомляв УНІАН, раніше ФДМУ вже знижував початкову вартість акцій «Донбас-МАЗ-сервісу», що виставлялися на продаж, на 10% - до 988,3 тис. грн. (без ПДВ), проте держчастка підприємства так і не була реалізована.

Довідка УНІАН. ТОВ «Донбас-МАЗ-сервіс» займається оптовою торгівлею автомобільними деталями й приладами, діяльністю автомобільного вантажного транспорту, організацією перевезень вантажів тощо.

Балансова вартість основних фондів, станом на 30 вересня 2010 року, становила 547,9 тис. грн., зношеність основних фондів – 283 тис. грн., чистий прибуток – 61 тис. грн., кредиторська заборгованість – 105,8 тис. грн., дебіторська – 3,1 тис. грн., дохід – 96 тис. грн.

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Транспорт/Зв`язок

Кабмін затвердив новий проект аеровокзалу в Донецьку вартістю майже 2,8 млрд. грн.

Кабінет Міністрів України розпорядженням №373-р від 27 квітня 2011 року затвердив представлений Національним агентством з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу й реалізації інфраструктурних проектів скоригований проект "Реконструкція аеровокзального комплексу в комунальному підприємстві "Міжнародний аеропорт «Донецьк», розроблений ТОВ «Среда», загальна вартість реконструкції становить майже 2,8 млрд. грн.

Текст документа розміщений на сайті уряду.

Проект затверджений з такими основними техніко-економічними показниками: площа ділянки – 196,150 тисяч квадратних метрів, з них на привокзальній площі проїзди займуть 56,5 тис. кв. м, автостоянки – 28,665 тис. кв.м. При цьому загальна кількість машино-місць для автомобілів – 732, для автобусів – 60.

Площа аеровокзалу становитиме 58,7 тис. кв.м, він матиме 6 поверхів. Пропускна спроможність комплексу (приліт і виліт з урахуванням трансферту) – 3200 пасажирів на годину. Загальна довжина естакади – 322,6 м. В аеропорту передбачено також будівництво багатоповерхового гаража з автобусною станцією і переходами площею 24,7 тис. кв.м, інженерного блоку, трансформаторної підстанції №2, центральній розподільчої підстанції, котельні. Також буде збудовано газовий розподільчий пункт, водопровідна насосна станція.

Загальна кошторисна вартість реконструкції – 2 млрд. 792 млн. 025,052, тис. грн., зокрема будівельно-монтажних робіт – 1 млрд. 087 млн. 312,354 тис. грн., устаткування – 1 млрд. 166 млн. 589,129 тис. грн., пусконалагоджувальних робіт – 3 млн. 932,14 тис. грн., інші витрати – 534 млн. 191,429 тис. грн.

Як наголошується в документі, зокрема, загальна кошторисна вартість виконаних робіт станом на 1 березня 2011 р. становить 643 млн. 432,169 тис. грн., будівельно-монтажних робіт – 455 млн. 919,616 тис. грн., устаткування – 45 млн. 034,243 тис. грн., інші витрати – 142 млн. 166,41 тис. грн.

Нагадаємо, в аеропорту «Донецьк» ведуться роботи з будівництва й реконструкції до Євро-2012 аеровокзального комплексу. Раніше повідомлялося, що загальна вартість цього проекту включно з будівництвом нового терміналу, естакади, автостоянки і привокзальної площі відповідно до цільової програми підготовки до Євро-2012 становить 1 млрд. 399,2 млн. грн. (з держбюджету – 1 млрд. 136,8 млн. грн., з місцевого бюджету – 262,4 млн. грн.).

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Морські порти за 4 місяці збільшили переробку вантажів на 3,5%

За оперативними даними, за 4 місяці 2011 року у вісімнадцяти морських портах України оброблено 37 млн. 316 тис. вантажів, що на 3,5% більше, ніж за аналогічний період 2010 року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Загальний обсяг переробки транзитних вантажів за січень-квітень ц.р. становив 13 млн. 966 тис. тонн, що на 25,5% більше, ніж торік. Крім того, на складах портів в очікуванні переробки міститься 3 млн. 785 тис. тонн вантажів.

Серед лідерів із зростання обсягів переробки вантажів за результатами чотирьох місяців 2011 року: Бердянський порт - оброблено на 49% більше вантажів, ніж у січні-квітні 2010 г.; Севастопольський і Ялтинський порти - зростання на 36%; Ренійський порт - зростання на 19,4%.

Серед лідерів із зростання рівня переробки транзитних вантажів: Керченський порт - оброблено на 155% більше вантажів, чим у січні-квітні 2010 р.; Бердянський порт - на 124% більше; Порт «Південний» - на 63% більше.

Нагадаємо, основними вантажами, які переробляються в українських морських портах, є руда, зерно, метали, вугілля, нафта, нафтопродукти і контейнери.

Як наголошується в повідомленні, Міністерство інфраструктури підтримує ініціативи портів, які залучають нові вантажопотоки. Нині порти працюють над програмою збільшення тилових площ і розширення залізничних ліній і вантажних майданчиків для розвантаження, що дасть змогу збільшити добову норму обробки вагонів і поліпшить показники роботи, як портів, так і «Укрзалізниці».

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Будівництво

Мінрегіонбуд передбачить кошти на недобудови при внесенні змін до держбюджету

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України має намір передбачити кошти для добудови незавершених бюджетних об`єктів при внесенні змін до Державного бюджету 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

«Для бюджетних об`єктів ми шукатимемо можливість передбачити кошти при підготовці змін до Державного бюджету поточного року, а також – у проекті бюджету наступного року. Що стосується об`єктів недержавної форми власності, то після завершення інвентаризації Національний банк готовий провести спільну зустріч за участю представників банків і разом шукати можливості для фінансування добудови таких об`єктів», - сказав віце-прем`єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ.

У міністерстві нагадали, що прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ затвердив план заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади із добудови незавершених об`єктів будівництва. Перший етап – визначення об`єктів, які мають високий ступінь готовності (70% і більше) й можуть бути завершені за рік-півтора. За статистичними даними, такі об`єкти становлять 30% від усіх незавершених будівель. До 22 травня перелік об`єктів і пропозиції щодо їх добудови міністерство винесе на розгляд уряду.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства спільно з обласними держадміністраціями має намір провести по всій території України інвентаризацію незавершених об`єктів будівництва з метою вирішення питання доцільності їх добудови, а також визначення необхідних обсягів фінансування добудови тих об`єктів, щодо яких буде ухвалено відповідне рішення. Інвентаризацію планується завершити в третій декаді травня.

Нагадаємо, на 1 січня 2011 року в Україні налічується понад 18 тисяч незавершених об`єктів.

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В Криму 20 готелів склали іспит на "зірковість", ялтинська «Вилла Елена» визнана кращою

В Автономній Республіці Крим 20 об`єктів розміщення пройшли категоризацію на «зірковість», з них 15 отримали категорію «3 зірки», 4 готелі - «4 зірки», а ялтинському готелю «Вилла Елена» присвоєно категорію «5 зірок».

Про це УНІАН повідомили в Курортно-інформаційному центрі Криму.

Згідно з повідомленням, в даний час розпочато роботу з присвоєння категорій сільським садибам. Визначати категорію об`єктів зеленого туризму буде комісія, до складу якої увійшли представники Міністерства курортів і туризму Криму, Державного підприємства «Кримський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», а також представники громадської організації «Слоу Фуд Крим».

Міністр курортів і туризму Криму Георгій ПСАРЬОВ заявив, що введення обов`язкової категоризації об`єктів розміщення дозволить стимулювати підприємницьку конкуренцію, а також підвищить якість надаваних послуг.

Нагадаємо, Верховна Рада України в лютому ц.р. прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін до Закону «Про туризм» щодо обов`язковості встановлення категорій для об`єктів туристичної інфраструктури.