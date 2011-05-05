Анонс на 6 травня

* В Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Перемоги, у яких візьме участь віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури України Борис Колесніков.

* Відбудеться урочисте відкриття Першого фестивалю квітів. У церемонії візьмуть участь: голова КМДА Олександр Попов і генеральний директор КО «Київзеленбуд» Микола Назаренко.

* Відбудеться громадська презентація Закону «Про доступ до публічної інформації» і нового Закону «Про інформацію», які набирають чинності 9 травня. Учасники: голова Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформації Андрій Шевченко, координатор партнерства «Новий Громадянин» Світлана Заліщук, керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба, журналіст Єгор Соболєв.

* Перший віце-прем`єр-міністр-міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв візьме участь в церемонії підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

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