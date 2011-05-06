Україна і НАТО обговорили пріоритети Річної нацпрограми співпраці

Україна і НАТО обговорили пріоритети Річної національної програми співпраці на поточний рік.

Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Павла КЛІМКІНА із заступником помічника Генерального секретаря НАТО з питань політики і безпеки Джеймсом АППАТУРАЄМ у Брюсселі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, сторони також обговорили актуальні питання відносин між Україною та НАТО, питання міжнародної безпеки, зокрема зусилля які докладає міжнародне співтовариство в Афганістані та Лівії.

В ході зустрічі підкреслювалося, що недавня ліквідація спецпідрозділами США керівника "Аль-Каїди" Усами бен Ладена не повинна відвернути увагу від послідовних міжнародних зусиль, спрямованих на побудову суверенної, демократичної, розвиненої і безпечної держави Афганістан. У контексті триваючої військової кампанії в Лівії, представником Альянсу відзначається єдність міжнародної коаліції стосовно її цілі в цій країні, а також особливу увагу, яку приділяють НАТО з партнерами до операції «Об'єднаний захисник» з метою уникнення втрат серед цивільного населення.

Сторонами також обговорено питання, пов'язані з плануванням і організацією низки пріоритетних заходів у рамках партнерства між Україною і НАТО протягом цього року, в тому числі найближчих засідань Комісії Україна-НАТО.