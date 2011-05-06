«Фокстрот» підтримує рух юних інспекторів (фото)

«Твій друг - безпечний рух!» - Під таким гаслом 30 квітня в Запоріжжі відбувся півфінальний турнір кращих команд КВК-ЮІР з Луганської, Дніпропетровської, Київської, Черкаської та Запорізької областей. Уже дев'ять років поспіль призовий фонд учасникам творчого змагання забезпечує компанія «Фокстрот. Техніка для дому», повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, мета заходу - залучення школярів для участі в роботі із запобігання дитячого дорожнього травматизму, прищеплення неповнолітнім поваги до професії співробітника міліції, організація змістовного дозвілля школярів. Організатором конкурсу шкільних команд КВК-ЮІР є Департамент ДАІ МВС України, фахівцям якого системно допомагають Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України та Всеукраїнська спілка автомобілістів.

«Високі цілі організаторів і талановиту молодь треба підтримувати, - вважає начальник управління комерції компанії «Фокстрот. Техніка для дому» Юрій Пономаренко. - Компанія вже 9 років є партнером КВК-ЮІР в рамках власного соціального проекту «Школа безпеки» і обдаровує всіх учасників змагання подарунками. Ми дякуємо учням за допомогу дорослим у пропаганді головних правил у житті - як залишитися цілим і здоровим, будучи учасником дорожнього руху. Віримо, що подарунки від «Фокстроту» зроблять роботу ЮІРівців з КВКу більш комфортною і ефективнішою».

Переможці - юні артисти з 88-ї школи м. Запоріжжя з команди «88 чудо світу» - отримали в подарунок музичний синтезатор і поїдуть на море: восени в МДЦ «Артек», а влітку - в найбільший в Україні аквапарк «Острів Скарбів» у Кирилівці на Азові.

Оплески вдячних глядачів, подарунки від організаторів і партнерів отримали також інші КВКовці: за другий результат - команда з Дніпропетровська, за третє місце - з Луганська та Київській області. Гості з Київщини сподобалися мюзиклом про дорогу, а луганчани запам'яталися своєю версією розвитку організації дорожнього руху від первісних часів до наших днів.

«Нехай не вирішити нам всіх проблем», - говориться в гімні КВК. Але, схоже, КВК з добавкою ЮІР, перед собою таке завдання ставить. І якщо в результаті цих зусиль хоча б однією трагедією або нещасним випадком з неповнолітніми буде менше, то від цього «нехай стане радісніше всім», - зазначили в компанії.

На шляху півфіналів КВК-ЮІР-2011 залишилося ще дві зупинки - Ужгород, де зіграють 6 команд західного регіону країни, і Севастополь, де поборються артисти ЮІРівці південних команд. А у вересні всіх шанувальників руху ЮІР запросить «Артек» - на Всеукраїнський 35 зліт юних інспекторів руху і фінал 15 КВК-ЮІР.

Довідка УНІАН. Вже 15 років КВК-ЮІР є ефективним способом виховувати законослухняних учасників дорожнього руху. Конкурс заснували і щорічно організовують Департамент ДАІ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, Всеукраїнський Союз автомобілістів України. Генеральним партнером вже 9 років є мережа супермаркетів «Фокстрот. Техніка для дому». Мета творчого змагання шкільних команд КВК-ЮІР - сприяти залученню широких мас школярів до участі в роботі, спрямованій на запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму, прищеплення школярам поваги до професії міліціонера, організація дозвілля школярів та молоді. Другий рік поспіль до зусиль організаторів конкурсу долучаються засновники аквапарку "Острів Скарбів» у Кирилівці на Азові, які доповнюють призовий фонд від «Фокстроту» власними подарунками - сертифікатами на безкоштовне відвідання найбільшого в Україні аквапарку влітку 2011 року.