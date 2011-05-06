Громадський порядок на День Перемоги забезпечуватимуть понад 38 тисяч правоохоронців

В Україні під час святкування Дня Перемоги громадський порядок забезпечуватимуть понад 38 тисяч правоохоронців.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті міліції громадської безпеки МВС України.

Зазначається також, що 9 травня на території держави в майже шести тисячах населених пунктах відбудуться приблизно 10 тисяч заходів, присвячених 66-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Очікується, що у святкуваннях візьмуть участь понад 3 мільйони осіб.

Тільки у Києві заплановано 10 масових заходів.

Охорону громадського порядку в столиці забезпечуватимуть понад 3,3 тисячі правоохоронців.

Особовий склад органів внутрішніх справ на святкові дні переведено на посилений варіант несення служби.

У Міністерстві та підпорядкованих підрозділах працюватимуть оперативні штаби з метою здійснення контролю за виконанням ряду організаційних і практичних заходів, спрямованих на забезпечення охорони громадського порядку під час проведення святкувань.