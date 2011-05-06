Реклама ліків має містити попередження про загрозу самолікування. Президент підписав закон

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення зміни до статті 21 Закону України “Про рекламу”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Даним законом передбачено, що реклама лікарських засобів має містити попередження про загрозу самолікування.

Даним законом визначено, що текст попередження має бути такого змісту: «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я». Відповідно до закону цей текст має займати не менше 15 відсотків площі чи обсягу (тривалості) всієї реклами.

Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.