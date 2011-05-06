Курс НБУ на 10.05.11

Офіційний курс НБУ на 10.05.11100 USD США - 796,8400 (на 6 травня - 796,8400)100 євро - 1155,4977 (на 6 травня - 1180,4388)10 рублів - 2,8805 (на 6 травня - 2,9228)Облікові курси банківських металів на 10.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-118549,87 (на 6 травня-120681,42)961XAG10Срібло-2725,19 (на 6 травня-3015,24)962XPT10Платина-142395,31 (на 6 травня-145184,25)964XPD10Паладій-57133,43 (на 6 травня-58886,48)

Офіційний курс НБУ на 10.05.11 100 USD США - 796,8400 (на 6 травня - 796,8400) 100 євро - 1155,4977 (на 6 травня - 1180,4388) 10 рублів - 2,8805 (на 6 травня - 2,9228) Облікові курси банківських металів на 10.05.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 118549,87 (на 6 травня - 120681,42) 961 XAG 10 Срібло - 2725,19 (на 6 травня - 3015,24) 962 XPT 10 Платина - 142395,31 (на 6 травня - 145184,25) 964 XPD 10 Паладій - 57133,43 (на 6 травня - 58886,48)

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