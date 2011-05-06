Головне на 6 травня

Фінанси

Ціна на срібло несподівано обвалилася, потягнувши за собою золото. Сорос передбачав

Ціна на срібло, яка била рекорди останні кілька місяців, несподівано обвалилася на 12%, потягнувши за собою золото, яке втратило 3% на біржових торгах у четвер, 5 травня.

Різке зниження вартості дорогоцінних металів стало причиною ажіотажу на світових ринках: інвестори почали швидко позбавлятися від активів у золоті та сріблі. Тільки кількома днями раніше аналітики помітили, що мільярдер Джордж Сорос почав продавати золото і срібло.

Після грандіозного падіння в четвер вартість дорогоцінних металів починає незначно підвищуватися у п`ятницю, 6 травня, повідомляє Reuters.

Впали в ціні ф`ючерси на срібло на біржі COMEX, які торгувалися на рівні 34,27 дол. на ранкових торгах, виросли до 35,55 дол. Як відзначають учасники ринку, настільки різке падіння востаннє було зафіксовано в 1980 році.

Ціни на срібло досягли максимального рівня більш ніж за 31 рік 25 квітня 2011 року. Тоді його котирування піднялися до позначки 49,820 дол. за унцію.

Зараз срібло на COMEX продовжує дешевшати і торгується значно нижче рівня 40 дол. за унцію.

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Доходи держбюджету у січні-квітні становили 89,808 млрд. грн. – 32% річного плану

За січень-квітень 2011 року до загального і спеціального фондів державного бюджету України надійшло 89,808 млрд. грн. (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету), що становить 32% річного плану надходжень.

Про це повідомляється на сайті Державного казначейства України.

Згідно з повідомленням, у січні-квітні п.р. до загального фонду держбюджету надійшло 77,211 млрд. грн., в т.ч. надходження податку на додану вартість (з урахуванням відшкодування ПДВ) становили 40,472 млрд. грн., що на 9,6% більше планового показника на цей період, податку на прибуток – 13,107 млрд. грн., що на 4,9% більше плану.

До спеціального фонду держбюджету за січень-квітень 2011 року надійшло 12,598 млрд. грн. (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету).

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2011 рік (з урахуванням поправок) затверджено з доходами 285,072 млрд. грн. і витратами 325,529 млрд. грн. Граничний дефіцит держбюджету України в 2011 році встановлено на рівні 38,843 млрд. грн.

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Інфляція в квітні становила 1,3%, з початку року – 4,7%

Індекс споживчих цін на товари і послуги (інфляція) в Україні в квітні п.р. порівняно з березнем п.р. становив 1,3%, з початку року – 4,7%.

Про це УНІАН повідомили у Держкомстаті.

Інфляція в квітні 2011 року порівняно з квітнем 2010 року становить 9,4%.

На продукти харчування у березні п.р. порівняно з попереднім місяцем ціни зросли на 1,6%. Зокрема, на 6,8% подорожчали овочі, на 2,2% подорожчав хліб і хлібопродукти, на 4% - фрукти і цукор, на 3,2% - яйця, на 2,9% - макаронні вироби.

Водночас на 2,4% подешевшало молоко.

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подорожчали на 0,4%.

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 1,7%, послуги транспорту подорожчали на 3,3%, переважно за рахунок зростання цін на паливо і мастильні матеріали – на 4,9%. Тарифи на електроенергію підвищилися на 15,1%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція у березні п.р. в Україні порівняно з лютим становила 1,4%.

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Міжнародні валютні резерви НБУ у квітні зросли на 5,3%

Міжнародні валютні резерви Національного банку України (НБУ) у квітні 2011 року зросли на 5,3%, або на 1,923 млрд. дол., - до 38,351 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, з початку року золотовалютні резерви збільшилися на 10,9%, або на 3,775 млрд. дол., – з 34,576 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ не виключає, що обсяг золотовалютних резервів до кінця 2011 року може збільшитися до близько 40 млрд. дол.

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ПЕК

Видобуток вугілля в Україні збільшився на 9,5% - до 27 млн. тонн

Вугільні підприємства України за січень-квітень 2011 видобули 26 млн. 935,8 тис. тонн вугілля, що на 9,5%, або 2 млн. 344,1 тис. тонн, більше показника за аналогічний період 2010 року, і на 22, 2%, або 4 млн. 895,3 тис. тонн, перевищує плановий показник.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, зокрема, за січень-квітень п.р. підприємства, підпорядковані Міненерговугілля, видобули 12 млн. 689,5 тис. тонн вугілля, що на 7%, або 827,5 тис. тонн, перевищує плановий показник. У порівнянні з аналогічним періодом 2010, видобуток збільшився на 10%, або 1 млн. 151,1 тис. тонн.

За квітень 2011 вугільні підприємства України видобули 6 млн. 833,2 тис. тонн вугілля, що на 23,6%, або 1 млн. 305,2 тис. тонн, перевищує плановий показник, і на 6%, або 384,1 тис. тонн, більше показника за квітень 2010 року.

У квітні ц.р. підприємства, підпорядковані Міненергоугля, добули 3 млн. 300,9 тис. тонн вугілля, що на 8,7%, або 264,3 тис. тонн, більше планового завдання і на 10,8%, або 322,2 тис. тонн, перевищує показник за квітень 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України в 2010 році збільшили видобуток вугілля на 4%, або 2,863 млн. тонн, в порівнянні з 2009 роком - до 75,166 млн. тонн.

У 2009 році Україна скоротила видобуток вугілля на 7%, або 5,436 млн. тонн, в порівнянні з 2008 роком, - до 72,219 млн. тонн.

Довідка УНІАН. У віданні Міненерговугілля знаходиться 20 вуглевидобувних об`єднань і 5 самостійних шахт.

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Компанії «Нафтогазу» видобули 4,565 млрд. куб. м газу і 768,5 тис. т нафти

У січні-березні 2011 року нафтогазовидобувні компанії НАК «Нафтогаз України» видобули 4,565 млрд. куб. м газу і 768,5 тис. тонн нафти і газового конденсату.

Про це йдеться у повідомленні управління зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України», переданому агентству УНІАН.

У I кварталі усі підприємства компанії, за винятком ПАТ «Укрнафта», повністю виконали планові завдання з видобутку вуглеводнів.

У I кварталі нафтогазовидобувні підприємства компанії проводили геологорозвідувальні роботи на 49 площах і родовищах у трьох нафтогазоносних регіонах України: Східному, Західному і Південному. Обсяги пошуково-розвідувального буріння за цей період становили близько 36,44 тис. м.

За результатами проведення геологорозвідувальних робіт були розширені контури покладів Новотроїцького і Солохівського родовищ, а також відкриті нові газові поклади на Отрадненському родовищі.

За три місяці 2011 року були виконані польові сейсморозвідувальні дослідження в обсязі 353,9 пог. км. 2D і 139 кв. км. 3D; було пробурено 43,027 тис. м експлуатаційних свердловин.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять у структуру НАК «Нафтогаз України».

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«Нафтогаз» повністю розрахувався з «Газпромом» за квітневий газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за імпортований у квітні 2011 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, ціна природного газу для компанії в другому кварталі 2011 року становить близько 297 доларів США.

Відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яку було укладено між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки в розмірі 100 дол. США за 1000 куб. м.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щомісяця своєчасно і в повному обсязі виконує свої зобов`язання перед ВАТ «Газпром» щодо оплати імпортованого природного газу.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісяця направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за постачаннями. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

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Агро

Китайську гречку можуть закласти в Держрезерв після перевірки на відповідність Держстандарту

Китайська гречка може бути закладена в Держрезерв після проведення перевірки на відповідність Держстандартуі за дорученням уряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства резерву, про це заявив голова Держрезерву Олексій ЛЕЛЮК.

«Якщо китайська гречка пройде всі необхідні експертизи якості, то, згідно з дорученням уряду України, вона може бути закладена в Держрезерв», – сказав він.

О.ЛЕЛЮК зазначив, що в системі Держрезерву є сховища, які спеціально призначені для переробки і зберігання гречки.

При цьому О.ЛЕЛЮК заявив, що не коментував у ЗМІ якість китайської гречки і перспективи її закупівлі Держрезервом, підкресливши, що його відомство не займається закупівлею цього товару.

Як повідомляв УНІАН, голова Держрезерву Олексій ЛЕЛЮК днями заявив «Голосу України» про те, що його відомство не має наміру купувати китайську гречку. Таку заяву, повідомляло видання за 5 травня, він зробив, коментуючи слова прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА про те, що в разі відсутності покупців гречки з Китаю її буде відправлено на зберігання в резерв.

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В Україні буде створено державний кадастр виноградників

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК доручив вченим Інституту імені Таїрова створити державний кадастр виноградних насаджень.

Як повідомляє прес-служба міністерства, про це він сказав, виступаючи перед аграріями Криму на нараді «Стан і перспективи розвитку садівництва, виноградарства і виноробства».

За словами міністра, відродження галузі виноградарства і виноробства неможливе без негайної інвентаризації і ретельного обліку вітчизняних виноградників.

«Я дав доручення Інституту виноградарства і виноробства імені Таїрова розробити кадастр виноградників. Якщо ми матимемо облік виноградних насаджень, то ми розумітимемо, скільки вина можна виробити, скільки виробили і скільки є фальсифікату на вітчизняному ринку", - повідомив глава Мінагропроди.

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Промисловість

Зростання цін виробників промпродукції у квітні становило 3,4%, з початку року – 12,1%

Зростання цін виробників промислової продукції у квітні 2011 року порівняно з березнем становило 3,4%, з початку року – 12,1%.

Про це УНІАН повідомили у Держкомстаті.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. цей показник порівняно з попереднім місяцем становив 2,1%, у лютому – 4,8%, у січні - 1,3%.

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Україна займає третє місце на ринку бойових броньованих машин – російський експерт

Москва. Лідерами продажів на світовому ринку бойових броньованих машин (ББМ) у 2007-2014 рр. є Фінляндія, Росія і Україна.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив керівник російського центру світової торгівлі зброєю (ЦАМТЗ) Ігор КОРОТЧЕНКО.

Зокрема, за його словами, перше місце на період 2007-2014 рр. займає Фінляндія (1041 машина на суму 2,175 млрд. дол.). З 2007 по 2010 рр. на експорт було поставлено 350 ББМ вартістю 660,4 млн. дол., у 2011-2014 рр. обсяг постачань складе 691 ББМ на суму 1,515 млрд. дол.

І.КОРОТЧЕНКО зазначив, що друге місце в цьому рейтингу займає Росія (928 машин на суму 1,94 млрд. дол.). Основу експорту склали гусеничні і колісні бойові машини піхоти БМП-3 і БТР-80А. У 2007-2010 рр. на експорт було поставлено 274 ББМ вартістю 196,8 млн. дол., у 2011-2014 рр. постачання виростуть більш ніж удвічі і складуть 654 нові машини на суму 1,744 млрд. дол.

Він зазначив, що цей розрахунок базується на поки що непідтвердженому контракті на постачання Венесуелі 400 БМП-3.

«Третє місце з бронетранспортерами БТР-3 «Гардіан» і БТР-4 «Буцефал» займає Україна (792 машини на суму 889,4 млн. дол.). У 2007-2010 рр. на експорт було поставлено 63 ББМ вартістю близько 72,6 млн. дол., у 2011 -2014 рр., згідно з планами, кількісний обсяг постачань може скласти 729 нових машин на суму 816,8 млн. дол. у разі реалізації запланованих угод з Таїландом і Македонією в повному обсязі», - сказав І.КОРОТЧЕНКО.

Він зазначив, що в цьому разі Україна може стати лідером у цьому сегменті ринку в 2011-2014 рр.

Четверте місце за експортом ББМ займає Канада, п`яте – Австрія, шосте – Швейцарія, сьоме – Бразилія, восьме – Туреччина, дев`яте – Швеція, десяте – Франція.

Місця з 11-го по 14-е з незначними за обсягом і вартістю постачаннями розділять Китай, Німеччина, США і Південна Корея.

За інформацією І.КОРОТЧЕНКА, в цілому в наступний 4-річний період (2011-2014 рр.) обсяг продажів нових бойових броньованих машин прогнозується в кількості 3979 одиниць на суму 9,692 млрд. дол. у разі виконання графіків постачань за поточними контрактами, намірами і тендерами, що проводяться. У процентному виразі зростання світового ринку нових ББМ в 2011-2014 рр., порівняно з 2007-2010 рр. складе 212,3% в кількісному виразі і 215,0% – у вартісному. У 2007-2010 рр. середня потреба в нових ББМ на міжнародному ринку склала 468 машин на рік. У 2011-2014 рр. щорічний попит зросте до 995 од.

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Транспорт/Зв`язок

Станція метро "Майдан Незалежності" у першій половині дня 9 травня буде закрита

У зв’язку з проведенням 9 травня на центральній площі міста Києва загальнодержавних заходів, присвячених Дню Перемоги, станція Київського метрополітену "Майдан Незалежності" з початку руху поїздів і до закінчення заходів буде тимчасово зачинена для входу та виходу пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП “Київський метрополітен”, у цей період станція працюватиме як пересадочний вузол з лінії на лінію.

Водночас, станція метро "Хрещатик" працюватиме у звичному режимі.

На підприємстві також інформують, що протягом 7-9 травня столичний метрополітен працюватиме за графіком вихідних днів, а 9 травня — з урахуванням пасажиропотоку під час проведення святкового салюту.

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Путін підтримав ідею будівництва моста через Керченську протоку

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН підтримав ідею будівництва моста через Керченську протоку, зазначивши, що російська сторона її просуватиме у контактах з українським керівництвом.

Як повідомляє РІА «Новости», про це він повідомив сьогодні на пленарному засіданні міжрегіональної конференції "Єдиної Росії".

"Від реалізації цієї ідеї всі б тільки виграли", - сказав він.

В.ПУТІН зазначив, що будівництво моста давно очікується як в Росії, так і в Україні. "Пора братися і за будівництво моста через Керченську протоку (...) Цього вже давно чекають і в Росії, і в Криму. Ми і з прем`єром, і з президентом України говорили із цього приводу. Українські наші колеги підтримують найактивнішим чином (цей проект - ред.)", - сказав він.

За словами глави уряду РФ, проект має бути бездоганним з технологічної і з інженерної точки зору. "Він непростий. Але з точки зору економіки, розвитку зв`язків із сусідами, безумовно, дуже затребуваний. У діалозі з нашими українськими партнерами активно просуватимемо такий проект і далі", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Росія впродовж 1,5 року планують завершити розвідувальні роботи за проектом мостового переходу через Керченську протоку.

Про це у квітні ц.р. сказав міністр транспорту Росії Ігор ЛЕВІТІН. Він зазначив, що Внєшекономбанк РФ, якому доручено фінансування розвідувальних робіт, почав пошук потенційних інвесторів, готових увійти до цього проекту разом із державною участю. За словами віце-прем`єр-міністра – міністра інфраструктури України Бориса КОЛЕСНІКОВА, реалізація цього проекту буде на повному паритеті. «Це буде комерційний проект і договір участі буде 50 на 50», - сказав він.

УНІАН