Сьогодні відкриття Євробачення-2011. Дюссельдорф оцінює прибуток в 140 млн. євро

Урочисте відкриття Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2011", який цього року пройде в Дюссельдорфі, відбудеться в музичному планетарії Tonhalle на березі Рейну в суботу, йдеться в офіційному повідомленні, розісланому піар-службою конкурсу до акредитованих ЗМІ.

Як зазначається в листі, "старт останньому тижню конкурсу дадуть мер Дюссельдорфа Дірк Елберс і виконавчий супервайзер "Євробачення" Джон Ола Сенд, які офіційно привітають представників делегацій 43 країн-учасниць в Tonhalle - планетарії, який перетворитися на цей вечір у концертний зал".

Усі 43 делегації в повному складі рушать до Tonhalle, де пройдуть червоною доріжкою, а зніматимуть їх 1200 журналістів - саме стільки спеціальних браслетів видається для преси", повідомляє РІА "Новости".

Півфінали і фінал "Євробачення-2011" пройдуть на території стадіону Arena 10, 12 і 14 травня.

Крім того, перед кожним шоу відбудуться генеральні репетиції, на які також можна потрапити за квитками.

"Євробачення" проходить у Німеччині вперше за 28 років завдяки німецькій співачці Лені Майєр, яка торік посіла перше місце на конкурсі в Осло.

За інформацією німецьких ЗМІ, загальна сума витрат на проведення "Євробачення-2011" становитиме від 23 до 25 мільйонів євро. А можливий прибуток, який конкурс принесе містові, за словами головного піар-агента конкурсу Крістіана Хупретца, оцінює в 140 мільйонів євро.

У першому півфіналі виступатимуть представники Польщі, Норвегії, Албанії, Вірменії, Туреччини, Сербії, Швейцарії, Грузії, Фінляндії, Мальти, Сан-Марино, Хорватії, Ісландії, Угорщини, Португалії, Литви, Азербайджану, Греції і Росії. До другого півфіналу увійшли артисти з Боснії і Герцеговини, Австрії, Нідерландів, Бельгії, Словаччини, України, Молдови, Швеції, Кіпру, Болгарії, Македонії, Ізраїлю, Словенії, Румунії, Естонії, Білорусі, Литви, Данії та Ірландії.

Найімовірнішим претендентом на перше місце у конкурсі з найперших прогнозів букмекерів залишається Франція, яку представить 21-річний тенор Аморі ВАССІЛІ з піснею Sognu - його трек у музичній основі побудований як болеро, музику написали відомі композитори Даніель МОЙН і Квентін БАЧЕЛЕТ. Франція разом з іншими членами Великої П`ятірки - Італією, Великою Британією, Німеччиною і Іспанією - покаже свій номер одразу у фіналі, який відбудеться 14 травня.

Україну на конкурсі представляє співачка Міка НЬЮТОН з піснею «Angel». Її виступ буде супроводжуватися пісочною анімацією.