ЄС увів ембарго на поставки зброї до Сирії

Сьогодні набувають чинності санкції Євросоюзу проти Сирії, повідомляє Радіо «Свобода».

Санкціями вводиться ембарго на поставки зброї до Сирії, а також набуває чинності заборона на відвідання країн ЄС тринадцятьма сирійськими офіційними особами.

У Європейському Союзі вважають, що уряд Сирії є відповідальним за жорстокі репресії проти громадян країни, які брали участь у маніфестаціях протесту.

За даними правозахисників, в Сирії за останні два місяці внаслідок зіткнень маніфестантів з поліцією і армією загинуло більш як 600 осіб.

Повідомляється також, що в понеділок сирійські сили безпеки заарештували сотні громадян. У західних передмістях Дамаску було чути постріли, загинули троє осіб.