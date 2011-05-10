Клюєв доручив МВС щодня реагувати на скарги підприємців

Перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ доручив Міністерству внутрішніх справ організувати щоденне, у режимі он-лайн, оприлюднення скарг на гарячі лінії МВС і реакцію на них на відомчому сайті міністерства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, таке доручення А.КЛЮЄВ дав за підсумками засідання Координаційної ради з розвитку малого і середнього бізнесу при Кабінеті міністрів, що відбулося минулого тижня.

Він особливо наголосив на необхідності дотримання законодавства працівниками органів внутрішніх справ під час проведення перевірок малого і середнього бізнесу.

«Я також доручив МВС забезпечити постійну співпрацю на центральному і обласному рівнях з представниками Координаційної ради з питань розвитку малого і середнього бізнесу», - заявив А.КЛЮЄВ.

Крім того, перший віце-прем`єр доручив усім міністерствам і відомствам, а також місцевим органам влади набагато активніше співпрацювати з представниками малого і середнього бізнесу.

За його словами, «усі урядовці повинні розуміти, що тільки створення сприятливих умов для бізнесу приведе до залучення нових інвестицій, створення нових робочих місць і, нарешті, - прискореного економічного зростання».

Особливо це стосується Мінфіну, Мінсоцполітики, МНС, Мінінфаструктури, Мінагрополітики і Міністерства охорони здоров`я, митної і податкової служб, а також Пенсійного фонду.

Ці відомства, зазначив А.КЛЮЄВ, одержали доручення протягом декількох днів визначити конкретних посадовців, відповідальних за забезпечення належної комунікації з членами Координаційної ради підприємців.