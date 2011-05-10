Анонс на 10 травня

* Прес-конференція директора турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіяна Лубківського на тему: "400 днів до УЄФА Євро-2012".

* Прес-конференція на тему: «Чим зумовлені стрибки євро?». В роботі візьме участь фінансовий аналітик Ерік Найман. Запрошений також керівник аналітичного департаменту "Dragon Capital" Андрій Безп’ятов.

* У Києві, на вул. Івана Франка, 11 місцеві жителі проведуть акцію протесту проти незаконного будівництва житлового будинку у зсувонебезпечній зоні, яке здійснює громадянин Латвії Вілніс Вітоліньш. Організатор акції - громадянська кампанія «Форум порятунку Києва».

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