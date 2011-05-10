Україна завтра розпочне головування у Комітеті міністрів Ради Європи

Завтра, 11 травня, у рамках Стамбульського 121-го міністерського засідання Комітету міністрів Ради Європи відбудеться церемонія передачі Україні головування у Комітеті міністрів Ради Європи.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, українську делегацію на засіданні очолює міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.

Під час свого головування Україна забезпечуватиме послідовність у досягненні цілей та пріоритетів діяльності організації – зміцнення демократії, забезпечення верховенства права та захист прав людини.

Україна під час головування планує здійснити низку практичних кроків у напрямку продовження реалізації основних пріоритетів діяльності Ради Європи, а також спрямовуватиме свою діяльність на посилення політичної ролі Ради Європи у системі європейських інституцій, здатності Організації ефективно реагувати на виклики сьогодення та виконувати свою місію збереження та захисту загальноєвропейських демократичних цінностей.

У рамках свого головування Україна зосереджуватиме свою діяльність на таких пріоритетах: захист прав дітей; права людини та верховенство права в контексті демократії і стабільності в Європі; зміцнення та розвиток місцевої демократії.

Головування України в Комітеті міністрів Ради Європи, яке триватиме до листопада 2011 року, стане першим за майже шістнадцятирічну історію членства України в організації.

*** Нині Комітеті міністрів Ради Європи головує Туреччина.