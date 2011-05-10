Головне на 10 травня

Енергетика

Японія не відмовиться від атомної енергетики, незважаючи на ядерну кризу після аварії на АЕС «Фукусіма-1».

Як повідомляє Газета.ру, про це заявив заступник генерального секретаря уряду Японії Йошито СЕНГОКУ в ефірі телеканалу NHK.

За його словами, Японія «і надалі дотримуватиметься курсу розвитку атомної енергетики як одного з основних напрямів національної політики».

Й.СЕНГОКУ також заявив, що уряд не має наміру припиняти роботу АЕС у країні, окрім «Хамаокомі» в центральному регіоні країни.

Напередодні японський прем`єр Наото КАН виступив із вимогою припинити роботу трьох реакторів. Причиною рішення Н.КАНА стали зростаючі побоювання з приводу того, що наступний сильний землетрус може призвести до нової ядерної кризи.

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, в січні-квітні збільшила транзит природного газу до країн Європи на 12,5%, або на 4,315 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 38 млрд. 933,07 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні зазначається, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України в січні-квітні збільшилося на 7,9%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 65 млрд. 304,53 млн. куб. м.

Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до Печерського районного суду Києва зі скаргою, в якій просить визнати незаконною постанову Генеральної прокуратури про порушення проти неї кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам перед черговим відвідуванням Генпрокуратури.

«Ми хочемо пройти всі можливі інстанції в країні для того, щоб показати українському суспільству, що ми маємо замість судів. Це буде тест», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» заявила, що наполягатиме на публічному проведенні судового засідання з розгляду її скарги у Печерському райсуді.

«Я наполягаю на тому, щоб оскарження постанови про порушення кримінальної справи по всім газовим контрактам розглядалося в суді публічно із запрошенням засобів масової інформації, правозахисних організацій», - додала вона.

«Сьогодні вже пройшов термін розгляду моєї скарги про незаконність порушення проти мене кримінальної справи в Печерському суді, і ми сьогодні будемо відстежувати, наскільки суд буде порушувати закон, який передбачає п’ятиденний термін розгляду скарги», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО, якого Ю.ТИМОШЕНКО обрала собі як захисника, уточнив, що відповідна скарга була подана до Печерського райсуду 4 травня 2011 року.

Міністерство юстиції України проводить правовий аналіз рішення Арбітражного трибуналу від 28 квітня 2011 року, ухваленого у справі за позовом компанії Remington Worldwide Limited до держави Україна, на предмет наявності правових підстав для його відміни або визнання недійсним відповідно до Закону Швеції «Про арбітраж» 1999 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України з посиланням на міністра Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

За його словами, 28 квітня 2011 року Арбітражний трибунал Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма ухвалив арбітражне рішення у справі за позовом компанії Remington Worldwide Ltd. до держави Україна, яким відхилив більшість позовних вимог компанії Remington Worldwide Ltd. щодо заявлених порушень.

Позивач звернувся із запитом про арбітраж до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма проти держави Україна 22 вересня 2008 року. Компанія Remington Worldwide Ltd. звинувачувала Україну в порушенні умов Договору до Енергетичної хартії, ратифікованого Верховною Радою України 6 лютого 1998 року.

Заявлена компанією Remington Worldwide Ltd. сума позовних вимог становила 35 млн. 923 тис. 997,16 дол. США. Крім того, позивач звертався до Арбітражного трибуналу з проханням компенсувати витрати юристів, експертів, арбітражні витрати та відсотки до дати сплати.

Трибунал визнав порушення державою Україна лише одного положення пункту 1 ст. 10 Договору до Енергетичної хартії, зокрема, в частині створення стабільних, сприятливих та прозорих умов інвесторам інших договірних сторін.

Загальна сума, присуджена компанії Remington Worldwide Ltd. в якості компенсації збитків, завданих у зв’язку з порушенням зобов’язань, передбачених ст. 10 Договору до Енергетичної хартії, становить 4 млн. 493 тис. 464,97 дол. та річні відсотки на вказану суму з дати ухвалення арбітражного рішення до дати оплати присудженої суми в повному розмірі, згідно з середньою ставкою LIBOR за 3 місяці за відповідні періоди, збільшеної на 4 відсоткові пункти.

Арбітражні витрати сторони несуть в рівних частинах, а витрати, понесені сторонами в ході арбітражного провадження, кожна сторона несе самостійно.

Приватизація В Україні у найближчому майбутньому не планується активізувати процес приватизації державних вуглевидобувних підприємств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Володимир МАКУХА.

"Поки що якихось дій щодо приватизації у нас сьогодні не намічено", - сказав він.

Також В.МАКУХА повідомив, що міністерство розробило і в середу, 11 травня, подає на розгляд уряду проект закону України про оптимізацію всіх питань, пов`язаних із передачею держшахт у оренду. "Він дозволить нам ефективніше вирішувати питання, пов`язані з приватизацією шахт", - зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, що Міненерговугілля в 2011 році має намір почати приватизацію вуглевидобувних підприємств (пілотні проекти) за участю Фонду державного майна України.

1 березня ц.р. міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна планує протягом трьох років завершити приватизацію державних шахт.

Також він повідомив, що закон про приватизацію вугільних підприємств планується прийняти вже поточного року.

ТОВ "ЕСУ", дочірня компанія австрійського концерну ЕРІС, повністю розрахувалося за 92,79% акцій ВАТ “Укртелеком”, перерахувавши сьогодні другий транш за придбаний держпакет акцій цього телекомунікаційного підприємства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду державного майна.

Таким чином, на сьогодні загальна сума грошових коштів, перерахованих ТОВ "ЕСУ" за 92,79% акцій “Укртелекому”, становить 10 млрд. 575,1 млн. грн.

Фінанси

Перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ доручив Міністерству внутрішніх справ організувати щоденне, у режимі он-лайн, оприлюднення скарг на гарячі лінії МВС і реакцію на них на відомчому сайті міністерства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, таке доручення А.КЛЮЄВ дав за підсумками засідання Координаційної ради з розвитку малого і середнього бізнесу при Кабінеті міністрів, що відбулося минулого тижня.

Він особливо наголосив на необхідності дотримання законодавства працівниками органів внутрішніх справ під час проведення перевірок малого і середнього бізнесу.

«Я також доручив МВС забезпечити постійну співпрацю на центральному і обласному рівнях з представниками Координаційної ради з питань розвитку малого і середнього бізнесу», - заявив А.КЛЮЄВ.

Крім того, перший віце-прем`єр доручив усім міністерствам і відомствам, а також місцевим органам влади набагато активніше співпрацювати з представниками малого і середнього бізнесу.

За його словами, «усі урядовці повинні розуміти, що тільки створення сприятливих умов для бізнесу приведе до залучення нових інвестицій, створення нових робочих місць і, нарешті, - прискореного економічного зростання».

Особливо це стосується Мінфіну, Мінсоцполітики, МНС, Мінінфаструктури, Мінагрополітики і Міністерства охорони здоров`я, митної і податкової служб, а також Пенсійного фонду.

Ці відомства, зазначив А.КЛЮЄВ, одержали доручення протягом декількох днів визначити конкретних посадовців, відповідальних за забезпечення належної комунікації з членами Координаційної ради підприємців.

Міністерству фінансів, Мінекономрозвитку, Міністерству юстиції та Державній податковій службі України (ДПСУ) доручено розробити зняття обмежень на реєстрацію платниками ПДВ платників єдиного податку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку та торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, переданому агентству УНІАН.

За словами А.КЛЮЄВА, в разі потреби будуть підготовлені пропозиції до розгляду в другому читанні проекту закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деякі інші законодавчі акти».

На основі пропозицій підприємців ДПСУ було доручено забезпечити однозначне тлумачення й застосування норм Податкового кодексу про стягнення збору за спеціальне водокористування, повідомив А.КЛЮЄВ.

За його словами, також розроблятимуться пропозиції щодо можливості зменшення ставки єдиного соціального внеску.

Перший віце-прем`єр-міністр також повідомив, що ще одним питанням, яке піднімають підприємці, є питання підтримки бізнес-інкубаторів і технопарків. «Я взагалі вважаю, що створення умов для розвитку інноваційних виробництв, зокрема у сфері малого та середнього бізнесу, є одним із найважливіших завдань уряду на сьогоднішньому етапі», - заявив він.

Мінрегіонбуду доручено терміново поінформувати Кабінет міністрів і Координаційну раду про стан нормативного регулювання розміщення малих архітектурних форм, а також прискорити затвердження порядку розміщення тимчасових споруд.

За словами А.КЛЮЄВА, багато питань у підприємців викликають механізми нормативної оцінки землі. Тому Мінагрополітики разом з іншими органами виконавчої влади за участю Координаційної ради підприємців повинні провести аналіз існуючих методик грошової оцінки землі й у 10-денний термін поінформувати Кабмін. А Мінрегіонбуд повинен включити представників Координаційної ради підприємців до складу робочої групи з оцінки і спрощення процедур узгодження й введення в експлуатацію будівництв, тимчасових споруд і МАФів, сказав А.КЛЮЄВ.

Він також повідомив, що Київська міська держадміністрація повинна провести перевірку роботи КП «Київпарксервіс», перевірити скарги підприємців і вжити заходи у разі виявлення порушень або зловживань.

За оперативними даними, у квітні 2011 року податківці перерахували до зведеного бюджету України 19,7 млрд. грн. податків і зборів, зокрема до державного бюджету – 13,9 млрд. грн., до місцевих бюджетів – 5,8 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні Державної податкової служби України (ДПСУ), розміщеному на офіційному сайті відомства.

Сума платежів до загального фонду держбюджету становила 13,1 млрд. грн., що в 1,7 разу більше порівняно з аналогічним показником за підсумками квітня минулого року. Бюджетний розпис Міністерства фінансів виконаний на 121,4%, додатково надійшло 2,3 млрд. грн.

У цілому в січні-квітні 2011 року до зведеного бюджету надійшло 80,5 млрд. грн. платежів, контрольованих ДПСУ, зокрема до державного бюджету – 58,6 млрд. грн., до місцевих бюджетів – 21,9 млрд. грн. Сума надходжень до загального фонду держбюджету становила 56,4 млрд. грн., що в 1,9 разу більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У повному обсязі виконане завдання зі збору податку на прибуток, податку на додану вартість, за спеціальне використання лісових ресурсів, спеціальне водокористування, рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, які ви добуваються в Україні.

На рахунки платників податків відшкодовано 12,3 млрд. грн. ПДВ, бюджетний ресурс використаний у повному обсязі.

(УНІАН)