Анонс на 11 травня

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Пленарне засідання Верховної Ради України.

* Засідання Кабінету Міністрів України під головуванням Прем`єр-міністра Миколи Азарова.

* Відбудеться брифінг генерального директора компанії «Хліб Інвестбуд» Роберта Бровді на тему: «Про ситуацію із закупівлею та доставкою в Україну імпортованої китайської гречки».

* Прес-конференція Міжнародної Фінансової Корпорації, ТОВ Байєр і Райффайзен Банку Аваль щодо підписання угоди щодо забезпечення українських селян кращим доступом до продуктів захисту зернових. Організатори: Міжнародна Фінансова Корпорація, ТОВ Байєр і Райффайзен Банк Аваль. Учасники: Олена Волошина, керівник діяльності Міжнародної Фінансової Корпорації в Україні; Артур Іліяв, заступник голови правління Райффайзен Банку Аваль; Олексій Мітягін, заступник генерального директора ТОВ Байєр.

* Прес-конференція керівника групи радників голови Національного банку України Валерія Литвицького на тему: "Попередні макроекономічні підсумки першого кварталу".

* Відбудеться прес-конференція голови Фонду державного майна України Олександра Рябченка.

* За підтримки Американського інституту в Україні (АІУ) відбудеться прес-конференція на тему: "Угода про вільну торгівлю з Європейським Союзом, членство в Митному Союзі Росії-Казахстану-Білорусі - або і те, й інше?". Учасники: директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребинський; незалежний експерт у питаннях енергетики, екс-керівник прес-служби НАК Нафтогаз України Валентин Землянський, народний депутат України VI скликання (Партія регіонів) Владислав Лук`янов, директор Інституту політичного аналізу й міжнародних досліджень Сергій Толстов. Модератор - заст.директора АІУ Джеймс Джордж Джатрас.

* Відбудеться пікетування представництва Міжнародного валютного фонду в Україні, організоване клієнтами українських банків і кредитних спілок. Мета акції - привернути уваги МВФ до недостатньо ефективної політики України щодо забезпечення майнових і немайнових прав фізичних та юридичних осіб - вкладників (клієнтів) вітчизняних банків і кредитних спілок.

* Прес-конференція на тему: «Зростання цін на продукти харчування та постійне збільшення їх імпорту як загроза національній безпеці». Учасники: Алекс Ліссітца, президент «Українського клубу аграрного бізнесу»; Микола Маркевич, президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України; Олександр Ярославський, заст.ген.діректора Української аграрної конфедерації.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Розглядатимуться питання: інформація голови ДПСУ В.Захарченко про результати роботи Державної податкової служби України за 2010 рік та заходи щодо вдосконалення діяльності органів податкової служби; проект Закону про впорядкування обігу нафтопродуктів; проект Закону про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ і електроенергію та ін.

* Відбудуться парламентські слухання на тему: "Про стан та перспективи розвитку економічних відносин з ЄС (зона вільної торгівлі) та Митним союзом".

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