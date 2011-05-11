Курс НБУ на 11.05.11

Офіційний курс НБУ на 11.05.11100 USD - 796.8400 (10 травня - 796.8400)100 EUR - 1144.1029 (10 травня - 1155.4977)10 RUR - 2.8597 (10 травня - 2.8805)Облікові курси банківських металів на 11.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-120900.55 (10 травня-118549.87)961 XAG 10 Срібло-3059.87 (10 травня-2725.19)962XPT10Платина-143271.83(10 травня-142395.31)964XPD10Паладій-58408.37 (10 травня-57133.43)

Офіційний курс НБУ на 11.05.11 100 USD - 796.8400 (10 травня - 796.8400) 100 EUR - 1144.1029 (10 травня - 1155.4977) 10 RUR - 2.8597 (10 травня - 2.8805) Облікові курси банківських металів на 11.05.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-120900.55 (10 травня-118549.87) 961 XAG 10 Срібло-3059.87 (10 травня-2725.19) 962XPT10Платина-143271.83(10 травня-142395.31) 964XPD10Паладій-58408.37 (10 травня-57133.43)

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