Курс НБУ на 11.05.11
08:04, 11 травня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 11.05.11100 USD - 796.8400 (10 травня - 796.8400)100 EUR - 1144.1029 (10 травня - 1155.4977)10 RUR - 2.8597 (10 травня - 2.8805)Облікові курси банківських металів на 11.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-120900.55 (10 травня-118549.87)961 XAG 10 Срібло-3059.87 (10 травня-2725.19)962XPT10Платина-143271.83(10 травня-142395.31)964XPD10Паладій-58408.37 (10 травня-57133.43)
Офіційний курс НБУ на 11.05.11
100 USD - 796.8400 (10 травня - 796.8400)
100 EUR - 1144.1029 (10 травня - 1155.4977)
10 RUR - 2.8597 (10 травня - 2.8805)
Облікові курси банківських металів на 11.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-120900.55 (10 травня-118549.87)
961 XAG 10 Срібло-3059.87 (10 травня-2725.19)
962XPT10Платина-143271.83(10 травня-142395.31)
964XPD10Паладій-58408.37 (10 травня-57133.43)
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