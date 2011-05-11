Луценка доставлено до лікарні швидкої допомоги. Біля палати виставлено охорону

Колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА вчора увечері зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

Про це УНІАН повідомив адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН.

За його словами, інформація про те, що трапилося з екс-міністром, надійшла до захисників ввечері. “Як нам стали відомо, Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора приблизно о 17.30 було відвезено до лікарні швидкої допомоги на вулиці Братиславській, 3”, – сказав адвокат.

І.ФОМІН також зазначив, що він, дружина і старший брат Ю.ЛУЦЕНКА намагалися дізнатися у керівництва лікарні, через що і до якого відділення було доставлено екс-міністра, однак не отримали від медичних посадовців жодної інформації.

Також, за словами І.ФОМІНА, у лікарні був присутній представник органів прокуратури.

Крім того, за наявною у адвоката інформацією, біля палати Ю.ЛУЦЕНКА виставлено охорону.

Водночас, коментуючи УНІАН перебіг подій, брат Ю.ЛУЦЕНКА Сергій припустив, що така госпіталізація “пов’язана з тим, що, напевно, через стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА медсанчастина СІЗО не може впоратися”.

За словами С.ЛУЦЕНКА, йому теж не відомо, де перебуває екс-міністр.