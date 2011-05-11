ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 11 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Діло» в публікації «Януковичу і Азарову доведеться розповісти про доходи своїх близьких» пише - прийнятий закон про доступ до публічної інформації передбачає оприлюднення декларацій про доходи родичів президента, членів Кабміну і багатьох інших високих чиновників на вимогу будь-якого громадянина України...

http://delo.ua/ukraine/janukovichu-i-azarovu-pridetsja-r-157169/

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Також «Діло» подає матеріал «Росія планує використовувати події у Львові для втручання у внутрішні справи України», в якому пише - профільним комітетам російського парламенту доручено підготувати заяву щодо подій у Львові 9 травня, а ЛДПР пропонує направити ноту протесту і заборонити відправляти грошові перекази в Західну Україну...

http://delo.ua/world/rossija-planiruet-ispolzovat-157122/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Кабінет міністрів все спрощує», в якому пише - Кабмін готовий піти на поступки підприємцям, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, запропонувавши спростити процедуру реєстрації платниками ПДВ і знизити ставку єдиного соціального внеску. Це не єдині проблеми бізнесу, який очікує від уряду прискорення підготовки нового законопроекту про єдиний податок...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1637878

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Укрнафті» висунули серйозний позов», в якому пише - компанії висунули позов на стягнення понад 454,9 млн. Колишній партнер компанії - Carpatsky Petroleum - вважає незаконним своє виключення зі складу засновників СП "Укркарпатойл". В "Укрнафті" і Міненерго в перспективи позову не вірять, але розгляд, на думку експертів, може зірвати плани з проведення IPO українського нафтодобувника...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1637856

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Видання «Экономические известия» публікує матеріал «Брюссель обіцяє прискорення», в якому пише - Євросоюз обіцяє підписати договір про зону вільної торгівлі, якщо Київ відмовиться від вступу до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном. Експерти вважають, що загравання Києва з Росією та Митним союзом зробило Євросоюз більш поступливим...

http://state.eizvestia.com/full/bryussel-obeshhaet-uskorenie

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Також «Экономические известия» подають матеріал «Запуск другого рівня пенсійної системи посилять», в якому пишуть - прем`єр-міністр Микола Азаров не даремно відтягує запуск пенсійної реформи. Якщо підвищення пенсійного віку відразу ж виллється в суспільне обурення, то запуск другого рівня пенсійної системи може виявитися бомбою уповільненої дії...

http://finance.eizvestia.com/full/zapusk-vtorogo-urovnya-pensionnoj-sistemy-uzhestochat

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«Экономические известия» публікують матеріал «Конкуренти знизять прибуток», в якому пишуть - в Україні розпочато процес сертифікації китайського вагонного литва. Відкриття ринку для іноземних виробників цієї продукції має заповнити дефіцит і збити спекулятивний попит на лиття, що може призвести і до здешевлення залізничних вагонів...

http://markets.eizvestia.com/full/konkurenty-snizyat-pribyl

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Газета «Сьогодні» у публікації «Дефіцит цукру Україну омине» пише - експерти обіцяють невелике подорожчання «солодкого піску» - до 11 грн. і хороший урожай буряків восени...

http://www.segodnya.ua/news/14248162.html

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Також «Сьогодні» у публікації «До літа бензин обіцяють нижче 10 гривень» пише - експерти прогнозують, що А-95 подешевшає до 10 грн. вже до 20 травня, тому що на АЗС почнуть продавати паливо, закуплене без сплати акцизу...

http://www.segodnya.ua/news/14248146.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Горілка в небезпеці» пише - в Росії горілка і вино знову можуть зникнути з магазинів. Держава збирається впровадити ЄДАІС в роздрібній торгівлі. Відповідне доручення дав чиновникам прем`єр Володимир Путін...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259969/vodka_v_opasnosti

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Також «Ведомости» у публікації «8,5 млрд. дол. за хмари» пишуть - Microsoft здійснить найбільшу покупку в своїй історії: за сервіс інтернет-телефонії Skype вона заплатить 8,5 млрд. дол. Незважаючи на всі достоїнства Skype, окупити ці інвестиції буде нелегко, попереджають експерти...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259971/85_mlrd_za_oblaka

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Видання «Известия» у публікації «Кавказький кредит» пише - якщо ваша компанія зареєстрована на території Північного Кавказу і якщо ви плануєте інвестувати в цей регіон, сміливо беріть кредит. У разі чого Москва заплатить: уряд оповістив параметри держгарантій за позиками місцевих бізнесменів. Експерти розійшлися в думках: одні вважають, що цей захід підніме регіон, інші бачать в ньому корупційну схему...

http://www.izvestia.ru/special/article3155009/

(УНІАН)