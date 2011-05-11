Приєднання України до Митного союзу неможливе – Тарасюк

Приєднання України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану в його класичній формі є неможливим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК під час парламентських слухань на тему: «Про стан і перспективи розвитку економічних відносин з ЄС (зона вільної торгівлі) та Митним союзом».

Він зазначив, що згідно з законом про засади внутрішньої і зовнішньої політики, європейська інтеграція залишається головним зовнішньополітичним пріоритетом України.

Б.ТАРАСЮК нагадав що до кінця 2012 року Україна і ЄС прагнуть шляхом компромісу усунути розбіжності в позиціях сторін.

Він наголосив, що приєднання України до Митного союзу «повністю виключає можливість створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, а відтак і підписання угоди про асоціацію, що неодноразово підкреслювали високопосадовці ЄС».

Б.ТАРАСЮК підкреслив, що «деякі урядовці повинні утримуватися від висловлювання своїх особистих думок, які не збігаються з офіційною позицією уряду, оскільки це викликає занепокоєння в ЄС щодо відданості України задекларованому курсу до європейської інтеграції».

Також Б.ТАРАСЮК заявив, що приєднання України до Митного союзу практично означало б вихід із Світової організації торгівлі.

Він додав, що в разі виходу України з СОТ наша держава зазнала б не тільки значних фінансових втрат, але й втратила б можливість надалі проводити переговори з цією організацією.

Б.ТАРАСЮК також наголосив, що делегування Україною повноважень формувати єдину митну політику країн-членів Митного союзу наднаціональному органу не відповідає національним інтересам України.

За його словами, у Митному союзі Росія має 57% голосів при вирішенні питань, і в разі вступу України до Митного союзу наша держава не зможе впливати на єдину митну політику.