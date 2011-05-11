Мінекономіки розраховує на завершення переговорів про ЗВТ з Євросоюзом до кінця року

У Міністерстві економіки розраховують, що до кінця року завершаться переговори по угоді про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час парламентських слухань заявив заступник міністра економіки Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

«На сьогодні, я думаю, ми підійшли до того, коли наприкінці року ми зможемо завершити ці переговори і дійсно приступити до тих процедур, які передбачають набуття чинності відповідною угодою», - сказав він.

Водночас, за словами В.П’ЯТНИЦЬКОГО, важливо не чекати кінця року і працювати спільними зусиллями уряду, парламенту і бізнесу над реалізацією практичних завдань, які закладатимуться в цю угоду.