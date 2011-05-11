Головне на 11 травня

Фінанси

Верховна Рада України у п’ятницю, 13 травня, розгляне питання про основні напрями бюджетної політики на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на Погоджувальній раді повідомив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

За його словами, у п’ятницю це стане основним питанням.

В.ЛИТВИН додав, що, ймовірніше за все, це буде єдине питання, яке розгляне парламент у п’ятницю, крім години запитань до уряду.

В.ЛИТВИН пояснив це тим, що на розгляд основних напрямів бюджетної політики знадобиться щонайменше одна година.

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в квітні 2011 року проти березня 2011 року склала 0,6%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, в квітні 2011 року показник базової інфляції проти грудня 2010 року склав 2,3%, проти квітня 2010 року - 7,3%, у січні-квітні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 7,2%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Здебільшого йдеться про цінову динаміку, котра не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Боргові виплати уряду в червні цього року становитимуть 17 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Щоб люди розуміли, тільки в червні уряд повинен виплатити 17 млрд. грн. боргів», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що ця сума дорівнює половині річної дотації Пенсійного фонду України.

Прем`єр у черговий раз підкреслив, що саме борги заважають покращенню соціально-економічної ситуації в країні.

«Ситуацію можна було б змінити буквально за рік, коли б не борги, які гирями висять у нас на ногах», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Уряд посилить контроль над дотриманням законності під час перевірки контролюючими органами малих підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВ.

«Реакція уряду на незаконні перевірки буде одна – негайно припинити їх і покарати ініціаторів», - сказав М.АЗАРОВ.

Він повідомив, що найближчим часом урядовий кол-центр і урядовий портал введуть спеціальну гарячу лінію для прийому скарг підприємців з приводу перевірок.

Уряд організовує систему постійного моніторингу і аналізу впливу положень Податкового кодексу, закону про єдиний соціальний внесок та інших чинників на показники державного і місцевих бюджетів, а також на наповнення Пенсійного фонду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, на початку травня він доручив Мінфіну, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Державній податковій службі, Державній митній службі і Пенсійному фонду щомісяця подавати такі інформаційно-аналітичні матеріали разом з прогнозами розвитку ситуації і пропозиціями щодо її поліпшення.

«Нам важливо постійно відстежувати всі соціальні та економічні результати податкових та інших нововведень», - заявив Андрій КЛЮЄВ.

Крім того, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, він також зазначив, що, з одного боку, влада має уважніше ставитися до пропозицій підприємців, а з другого – підвищити якість і системність аналізу результатів зміни законодавства.

А.КЛЮЄВ повідомив, що урядовому уповноваженому з питань дерегулювання господарської діяльності доручено здійснювати системний моніторинг проблем у сфері оподаткування і постійно вносити пропозиції щодо їх вирішення.

Національний банк України своєю постановою № 143 від 10 травня 2011 року відкликав банківську ліцензію та ініціював процедуру ліквідації ТОВ «Діалогбанк».

Про це йдеться у повідомленні НБУ, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, з 11 травня припинені повноваження тимчасового адміністратора, правління (ради директорів), загальних зборів ТОВ «Діалогбанк». Ліквідатором банку призначена фізична особа – незалежний експерт (за договором з НБУ) Світлана БОТКАЧИК.

До 20 травня ряд міністерств і відомств мають надати Кабінету міністрів України результати аналізу діяльності фізичних осіб-підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування.

Як наголошується в повідомленні прес-служби першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА, таке доручення він дав Міністерству економічного розвитку, Міністерству фінансів, Міністерству соціальної політики, Міністерству внутрішніх справ, Державній податковій службі, Державній митній службі, Пенсійному фонду і урядовому уповноваженому з питань дерегулюввання господарської діяльності.

За словами А.КЛЮЄВА, йдеться про щомісячний аналіз, починаючи з грудня 2010 року по травень 2011 року, зокрема, кількості зареєстрованих підприємців, підприємців, які мали найнятих робітників, дані про тих, хто не вів діяльність більше півроку.

А.КЛЮЄВ підкреслив, що важливо чітко розуміти, скільки реальних підприємців припинили свою діяльність через нововведення в законодавстві, а скільки були лише частиною схем з ухилення від оподаткування. Серед іншого мають бути проаналізовані причини скорочення офіційної підприємницької діяльності на торгових ринках, зазначив він.

Приватизація Кабінет Міністрів України вирішив зняти з порядку денного свого сьогоднішнього засідання розгляд законопроекту «Про Державну програму приватизації».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО.

«Питання не розглядалося, воно зняте з порядку денного», - сказав голова ФДМУ, не уточнивши подробиць причин такого рішення.

Нагадаємо, на порядку денному засідання Кабінету міністрів сказано, що 11 травня на засіданні буде розглянуто питання про передачу Фонду державного майна України державних пакетів акцій енергогенеруючих і енергопостачальних підприємств, які досі знаходилися в управлінні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Йдеться про дві теплові генерації і дев`ять обленерго, які уряд планує приватизувати в 2011 році. Нагадаємо, що Кабінет міністрів (розпорядженням №310 від 11 квітня ц.р.) вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

Кабінет Міністрів України вирішив передати від НАК «Енергетична компанія України» Фонду державного майна державні пакети акцій щодо 2-х енергогенеруючих і 9-ти енергопостачальних компаній, які планується реалізувати цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО з посиланням на рішення, прийняте на засіданні уряду в середу.

«Так, рішення прийняте. Це технічна процедура», - сказав міністр.

Фонд державного майна України (ФДМУ) виконав річний план надходжень від приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду Олександр РЯБЧЕНКО.

За його інформацією, з початку року станом на сьогоднішній день надходження від приватизації становили 10 млрд. 919 млн. грн., тоді як річний план передбачає надходження в 2011 році від приватизації на рівні 10 млрд. грн. «У нас план 10 млрд., але ми з Міністерством фінансів розрахувалися», - зазначив О.РЯБЧЕНКО.

За його словами, основні надходження в розмірі 10 млрд. 575 млн. грн. було отримано від продажу 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком».

Крім того, Фондом держмайна було реалізовано держпакет акцій «Міжнародних авіаліній України», а також ряд інших пакетів акцій, що знаходяться в державній власності.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи буде Фонд держмайна переглядати план надходжень від приватизації на цей рік у бік його збільшення, О.РЯБЧЕНКО зазначив, що вважає прийнятним, якщо в плані приватизації на цей рік з`явиться формулювання «більше 10 мільярдів».

Таким чином, за його словами, буде задекларовано, що Фонд планує цього року отримати ще ряд коштів від продажу держпакетів акцій, у першу чергу енергокомпаній. Водночас, поки що рано говорити про те, яку суму від приватизації ФДМУ ще вдасться отримати до кінця цього року.

Енергетика

НАЕК «Енергоатом» розраховує в жовтні почати узгодження з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Агентством Європейського Союзу з атомної енергетики Euroatom умов залучення кредиту в розмірі близько 800 млн. євро на виконання комплексної програми підвищення безпеки українських атомних електростанцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник генерального директора відособленого підрозділу «Енергоатома» «Атомпроектінжиніринг» Геннадій САЗОНОВ.

За його словами, до переговорів сторони приступлять лише після завершення проведення екологічної оцінки проекту програми, яку наразі на замовлення НАЕК проводить міжнародна компанія Poyry.

"Самі переговори за умовами кредитної угоди почнуться після того, як ми їм здамо звіт про оцінку. Тобто це жовтень-листопад", - сказав Г.САЗОНОВ.

Енергоблок №2 Запорізької АЕС сьогодні о 15.25 відключено від енергомережі через спрацьовування електричного захисту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, реакторна установка блоку знаходиться на потужності. Причини спрацьовування електрозахисту встановлюються.

Наразі на ЗАЕС у роботі знаходяться 3 енергоблоки, що несуть сумарне навантаження в 2 940 МВт.

Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні станції становить 8-12 мікрорентген на годину і відповідає природному радіаційному фону в місці розташування АЕС.

(УНІАН)