Курс НБУ на 12.05.11

Офіційний курс НБУ на 12.05.11100 USD - 797.1700 (11 травня - 796.8400)100 EUR - 1144.4970 (11 травня - 1144.1029)10 RUR - 2.8853 (11 травня - 2.8597)Облікові курси банківських металів на 12.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-121528.57 (11 травня-120900.55)961 XAG 10 Срібло-3123.31 (11 травня-3059.87)962XPT10Платина-143729.75(11 травня-143271.83)964XPD10Паладій-58512.28 (11 травня-58408.37)

Офіційний курс НБУ на 12.05.11 100 USD - 797.1700 (11 травня - 796.8400) 100 EUR - 1144.4970 (11 травня - 1144.1029) 10 RUR - 2.8853 (11 травня - 2.8597) Облікові курси банківських металів на 12.05.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-121528.57 (11 травня-120900.55) 961 XAG 10 Срібло-3123.31 (11 травня-3059.87) 962XPT10Платина-143729.75(11 травня-143271.83) 964XPD10Паладій-58512.28 (11 травня-58408.37)

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