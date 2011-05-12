Анонс на 12 травня

* Пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться VI з`їзд Незалежної профспілки гірників України. На порядку денному - звіт голови НПГУ Михайла Волинця, вибори керівних органів НПГУ, прийняття резолюцій. Запрошені: Андрій Клюєв, Сергій Тігіпко, Юрій Бойко, Юрій Кармазін, Микола Мартиненко, Андрій Павловський, Сергій Пашинський, представники державних установ, політичних партій і громадських організацій, іноземні гості.

* Відкрите засідання НКРЕ та брифінг для представників ЗМІ.

* Прес-конференція Форуму провідних міжнародних фінансових установ на тему: "Огляд банківської системи України за підсумками першого кварталу 2011 року: Вихід з кризи. Відновлення кредитування". Учасники: голова правління ОТП Банку Дмитро Зінков; голова наглядової ради Платинум Банку Юрій Блащук; начальник відділу стратегії та досліджень УніКредит Банку Олександр Ануфрієв, начальник відділу стратегії OTП Банку Євген Зинов`єв.

* Під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Керівного ради Комітету з економічних реформ з питань реформування медичної, освітньої сфери та житлово-комунального господарства. За результатами засідання відбудеться брифінг першого заступника голови Адміністрації Президента України, представника Президента України в КМУ Ірини Акімової.

* Відбудеться публічна зустріч-презентація топ-менеджменту компанії Nemiroff з представниками ЗМІ на тему: «Компанія Nemiroff: результати роботи у 2010 р. і перспективи на 2011 р.». Учасники: Олександр Глусь, президент компанії Nemiroff; керівники структурних підрозділів компанії.

* Прес-конференція на тему: "Зовнішня платіжна позиція України: притоки і відтоки валюти". Учасники: Валерій Литвицький, керівник групи радників голови НБУ з питань макроекономіки; Владислав Лук`янов, перший заступник голови Комітету з бюджету ВРУ (фракція ПР).

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Звичайне" рейдерство чи державний злочин? ", присвячена позбавлення з боку Національної ради з питань телебачення та радіомовлення радіочастот українського мовника Радіо Мелодія і передача його радіочастот фірмі, що опинилася підставною "прокладкою" іноземних кампаній, зареєстрованих в один день (у 28.05.2010 р.). Мова піде також про ймовірне перетворенні Нацради на знаряддя незаконних операцій з реалізації політичних і комерційних замовлень бізнес-політичних груп і про згортання свободи слова в Україні, порушення фундаментальних прав громадян України на інформацію. Учасники: представник Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО, голова ВГО "Загальноукраїнський трудовий рух-Солідарність" Віктор Горобчук, координатор Асоціації інституцій громадянського суспільства "Діалог з Владою" Марія Колесник, голова громадського Комітету захисту радіо Мелодія, представник об`єднання "Опір" Сергій Пархоменко, правозахисник, адвокат Микола Кушнірук, представники трудового колективу радіо Мелодія (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: «Митний Союз: геополітичний вибір України?». У роботі візьме участь Ігор Алексєєв, народний депутат України (КПУ).

12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «День гніву: головні причини, вимоги, формат і стратегічна мета загальнонаціональної акції протесту». Учасники нададуть вичерпну інформацію про передумови, головні вимоги, особливості організації, ключові тактичні і стратегічні завдання, а також про формат проведення загальнонаціональної акції протесту День Гніву, призначеної на 14 травня 2011р. Учасники: Олександр Данилюк, координатор громадянського руху «Спільна Справа», Михайло Волинець, голова Конфедерації вільних профспілок України, народний депутат України, Олександр Солонтай, громадянська кампанія «Молодіжна Варта», Олег Куявський, молодіжний рух «Спротив» (вул. Хрещатик, 4 , конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: «Ситуація на ринку цукру в сезон найбільшого попиту». Учасники: генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимир Лапа та директор компанії «Проагро» Микола Верницький.

* Відбудеться пікетування Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА, де відбудеться засідання Комісії з питання скандальних забудов історичного центру Києва. На порядку денному засідання Комісії три скандальних забудови: над метро Театральна - Б.Хмельницького, 7, у буферній зоні Софії Київської - Гончара 17-23, біля Національного Музею медицини - Пирогова, 2/37. Вимоги учасників - зупинити і демонтувати незаконні забудови в Києві.

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у розширеному засіданні Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

* Відеоконференція віце-прем`єр-міністра України - міністра соціальної політики Сергія Тігіпка на тему: "Основні напрямки соціальної політики Уряду".

* Відбудеться дискусія на тему: "Друга хвиля світової фінансової кризи: чи готова Україна до неї?" Організатори: ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP і «Дзеркало тижня. Україна». Запрошені: Дмитро Тевелєв, голова ДКЦПФР; Юрій Колобок, перший заступник голови НБУ; Віктор Новіков, директор юридичного департаменту НБУ; Сергій Круглик, директор департаменту зовнішньоекономічних відносин НБУ; Сергій Подрєзов, голова правління Ощадбанку; Володимир Лавренчук, голова правління «Райффайзен Банк Аваль»; Борис Тимонькін, голова правління Укрсоцбанку; Дмитро Гриджук, голова правління банку «Хрещатик» та ін.

* Конференція жителів Комсомольського масиву м. Києва на тему: «Реформування житлово-комунального господарства та перспективи розвитку комунальної сфери». Організатор - «Самоврядна громада».

* Відбудеться публічна подіумна дискусія на тему: "Архітектурна спадщина ХХ століття: від збереження до використання". Організатори: Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні, Архітектурний клуб, Кафедра культури НаУКМА, Центр візуальної культури, Асоціація велосипедистів Києва, Центр субкультурних ініціатив "Urban X" і творча формація "Garage Gang Kollektiv." Дискусія відбудеться з нагоди відкриття виставки "Конструктивізм і постконструктівізм у Києві: 1924-1941-1954".

* 12-15 травня в рамках найбільшого в Україні міжнародного ювелірного форуму «Ювелір Експо 2011» буде представлена ​​унікальна експозиція «Образ Хреста».

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