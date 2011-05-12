Стан здоров’я Луценка погіршився - Карпачова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявляє про погіршення стану здоров’я колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила 11 травня журналістам після відвідування Ю.ЛУЦЕНКА у Київській міській лікарні швидкої медичної допомоги.

«На моє запитання, як він почувається, він сказав, що саме сьогодні почав почувати себе набагато гірше. Це позначилося, за його словами, в підвищеній слабкості, каже, навіть читати йому важко. Принаймні він тримається і гумору не втрачає», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

За її словами, медики констатували втрату 19-20 кг ваги за останні двадцять днів, а так само визначили його стан як середнього ступеню тяжкості.

«Юрій Віталійович просив не коментувати стан його здоров’я без його особистих коментарів або коментарів його дружини. Принаймні він сказав з гумором, що він не Ленін і не Сталін, щоб коментарі про його стан здоров’я друкувалися в газетах», - підкреслила Н.КАРПАЧОВА.

Уповноважений ВР з прав людини додала, що Ю.ЛУЦЕНКО попросив передати йому книжки, а також телевізор.

За її словами, Ю.ЛУЦЕНКО знаходиться у палаті на трьох осіб, яку охороняють двоє людей.

«Це палата-камера, тому її охороняють всередині і ззовні. Він не в реанімації, він у звичайній палаті, по якій він може рухатися», - повідомила Н.КАРПАЧОВА.

За словами омбудсмана, у її присутності лікарі взяли аналізи крові для МРТ.

«Сьогодні йому робили ехографію, всі процедури для обстеження його стану здоров’я в лікарні робляться», - додала вона.

«Позиція Ю.ЛУЦЕНКА: він продовжує голодування і буде голодувати до зміни міри запобіжного заходу на непов’язану з позбавленням волі», - повідомила Н.КАРПАЧОВА.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодування після рішення суду вчергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення зі справою.

10 травня дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО заявила, що стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА постійно погіршується.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.