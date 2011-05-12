ВР завтра заслухає інформацію ГПУ про Луценка

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про інформацію Генеральної прокуратури України щодо обставин тримання під вартою колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА». Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 354 із 390 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Інформацію Генпрокуратури парламент планує заслухати у п’ятницю, 13 травня. Постанова набирає чинності з часу її прийняття.

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