Депутати ухвалили закон щодо процесуального правонаступництва

13:01, 12 травня 2011
Різне
0

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України" щодо процесуального правонаступництва.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 280 народних депутатів з 394 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб’єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter