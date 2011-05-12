Депутати ухвалили закон щодо процесуального правонаступництва

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України" щодо процесуального правонаступництва.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 280 народних депутатів з 394 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб’єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.