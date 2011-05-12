Адміністрація Президента: акції протесту менш ефективні, ніж діалог підприємців і уряду

В Адміністрації Президента України вважають, що акції протесту менш ефективні, ніж діалог підприємців і уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила перший заступник глави АП Ірина АКІМОВА на брифінгу для преси, коментуючи заплановані на травень цього року акції протесту підприємців.

За її словами, дослухатися до підприємців дуже важливо, але краще вести цей діалог не у вигляді акцій протесту, а у вигляді спільної роботи над поліпшенням, зокрема законодавства. Як позитивний приклад такої співпраці вона розповіла про спільну роботу роботодавців, уряду і профспілок над законом про перший розряд тарифної ставки.

Кажучи про Податковий кодекс, І.АКІМОВА відзначила, що нині триває активна робота над внесенням змін до документа. Зокрема, розробляється механізм спрощення системи оподаткування, оскільки питання спрощеної системи оподаткування не було вирішене в нинішній редакції. За її словами, над цим зараз працює робоча група.

«Я думаю, робота таких груп, коли на експертному рівні обговорюються не просто емоційні питання - нам погано жити, а дається відповідь як нам жити краще, то це знімає соціальну напругу і сприяє процесу конструктивних кроків, а не емоційним вибухам», - відзначила І.АКІМОВА.

Як повідомляв УНІАН, за даними організаторів Всеукраїнської громадянської акції «Вперед», сьогодні, 12 травня, акції протесту підприємців пройшли в Чернігові, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Харкові, Львові, Сєвєродонецьку і Сквирі. Загалом в акціях, організованих акцією «Вперед», 12 травня взяли участь більш як 12 тисяч людей.

13 травня мітинги протесту буде організовано в Хмельницькому, 14 і 15 травня - в Києві і Київській області, 16 травня - в Кривому Розі. На 19 травня запланований Весняний марш протесту в Києві.

Учасники акцій, зокрема, вимагають ухвалення розроблених Радою підприємців України законопроектів про спрощену систему оподаткування, посилення відповідальності чиновників за перешкоджання підприємницької діяльності і введення мораторію на перевірки до 1 січня 2012 року.

Крім того, 14 травня в Києві почнеться безстрокова акція протесту «День гніву», головною вимогою якої є відставка Президента України, парламенту й уряду. Про це заявив координатор громадянського руху «Спільна справа» Олександр ДАНИЛЮК.