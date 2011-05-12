Курс НБУ на 13.05.11

Офіційний курс НБУ на 13.05.11100 USD США - 797.8500 (на 12 травня - 797.1700)100 EUR - 1129.1971 (на 12 травня - 1144.4970)10 RUR - 2.8548 (на 12 травня - 2.8853)Облікові курси банківських металів на 13.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-118740.03 (на 12 травня-121528.57)961XAG10Срібло-2593.01 (на 12 травня-3123.31)962XPT10Платина-140022.68 (на 12 травня-143729.75)964XPD10Паладій-56328.21 (на 12 травня-58512.28)

Офіційний курс НБУ на 13.05.11 100 USD США - 797.8500 (на 12 травня - 797.1700) 100 EUR - 1129.1971 (на 12 травня - 1144.4970) 10 RUR - 2.8548 (на 12 травня - 2.8853) Облікові курси банківських металів на 13.05.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 118740.03 (на 12 травня - 121528.57) 961 XAG 10 Срібло - 2593.01 (на 12 травня - 3123.31) 962 XPT 10 Платина - 140022.68 (на 12 травня - 143729.75) 964 XPD 10 Паладій - 56328.21 (на 12 травня - 58512.28)

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