Анонс на 13 травня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України

* Відбудеться Міжнародна науково-практична конференція "Участь правоохоронних органів у протидії наркобізнесу: вітчизняний та міжнародний досвід". Організатори - Національна академія внутрішніх справ України спільно з Фондом Ганса Зайделя. Учасники: радник міністра внутрішніх справ України Леонід Зима, начальник Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України Євген Філімовнов, ректор академії Валентин Коваленко, керівник Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні Сергій Загірний.

* Прес-конференція на тему: «Чим закінчиться День гніву? Чи можливе повторення львівського сценарію?». Учасники: політолог Ігор Попов, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала і директор GMT Group Анатолій Луценко.

* Відбудеться виїзний брифінг на тему: «Незаконний видобуток піску біля Південного мосту знищує заповідний острів Великий». Передбачено виїзд на острів Великий.

* За участю начальника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина відбудеться урочисте відкриття нового сезону роботи Київської дитячої залізниці. В урочистостях візьмуть участь переможці та учасники «Конкурсу дитячого малюнка безпеки руху на переїздах», юні залізничники - вихованці дитячої залізниці, випускники дитячої залізниці, які в даний час працюють на столичній магістралі.

* В УНІАН відбудеться 13-е засідання Дискусійного клубу «Міцний горішок» на тему «Як сформувати команду?». Організатори: агентство УНІАН і Студія управління часом BogushTime. Модератор - бізнес-тренер, засновник і власник Студії управління часом BogushTime Людмила Богуш. Учасники дискусійного клубу зможуть дізнатися, як підібрати персонал під компанію та її цілі, хто її повинен вибирати, скільки потрібно проводити співбесід, який випробувальний термін повинен пройти кожен співробітник і чи повинна компанія прощатися з конфліктним персоналом. Крім того, під час дискусійного клубу експерти спробують сформувати нову успішну команду (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Про умови участі у дискусійному клубі можна дізнатися тут: http://press.unian.net/ukr/seminars-109613.html.

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Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63