Головне на 12 травня

Фінанси

ВР внесла "грошове" уточнення до антикорупційного закону

Верховна Рада України внесла уточнення в раніше ухвалений антикорупційний закон, який не був направлений на підпис Президенту України через певні неузгодженості.

Як передає кореспондент УНІАН, за внесення уточнень до цього закону проголосував 251 народний депутат з 389 зареєстрованих у сесійній залі.

Уточнення стосується заповнення декларацій. Зокрема передбачено, що в декларації мають вказуватися як витрати, що були здійснені на майно, яке є в приватній власності, так і на майно, що є в оренді.

Крім того, передбачено, що фінансові операції підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума на яку вона проводиться дорівнює, або перевищує 150 тис. грн.

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НБУ дозволив банкам проводити валютні свопи з 30 травня

Національний банк України з 30 травня 2011 року дозволив банкам проводити між собою свопи (договори продажу валюти із зобов`язанням зворотного викупу у певний термін за визначеним наперед курсом).

Відповідне рішення закріплене постановою НБУ № 111 (реєстрація у Мін’юсті 6 травня п.р.), розміщеною на сайті Верховної Ради.

Даною постановою вносяться зміни до Положення про порядок і умови торгівлі іноземною валютою. Документ набере чинності з дня офіційної публікації, окрім підпункту про валютні свопи, який набирає чинності з 30 травня.

Свопи можуть укладатися банками з валютою I групи класифікатора (долари, євро, франки, ієни тощо) на термін до одного року. Згідно з документом, банкам також дозволяється проводити свопи на міжнародному валютному ринку.

Також з установ знімається заборона на проведення форвардних операцій у разі порушення лімітів валютної позиції.

З моменту офіційної публікації документу банкам буде дозволено продавати і купувати валюту на міжбанку протягом однієї торгової сесії, тоді як дотепер вони могли лише або купувати, або продавати іноземну валюту.

Поправками до порядку також передбачається, що банки мають право здійснювати власні операції у межах встановлених лімітів відкритої валютної позиції.

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На кінець квітня золотовалютні резерви України становили 38,4 млрд. дол.

На кінець квітня 2011 року золотовалютні резерви України становили 38,4 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на розширеному засіданні Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

«Збільшилися обсяги валютних резервів на 60%, а на кінець квітня вони становили 38,4 млрд. дол. Такого не було і в докризові роки», – сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що такий рівень золотовалютних резервів означає, що Україна має стійкий фінансовий стан. «А ви, як підприємці, можете упевнено планувати і цей, і наступний рік, спираючись на ті показники, про які я говорю», – підкреслив глава уряду, звертаючись до учасників засідання.

Як повідомляв УНІАН, згідно з інформацією, розміщеною на сайті Нацбанку, міжнародні валютні резерви Національного банку України у квітні 2011 року зросли на 5,3%, або 1,923 млрд. дол., – до 38,351 млрд. дол. При цьому з початку року золотовалютні резерви збільшилися на 10,9%, або 3,775 млрд. дол.

Раніше голова НБУ Сергій АРБУЗОВ не виключив, що обсяг золотовалютних резервів України до кінця 2011 року може збільшитися до близько 40 млрд. дол.

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Прогноз рівня інфляції за підсумками 2011 року становить 8,9% – Тігіпко

Інфляція в Україні за підсумками 2011 року прогнозується на рівні 8,9%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сьогодні на прес-конференції.

За його словами, рівень інфляції поки утримується у прогнозних рамках.

Як повідомляв УНІАН, за словами керівника інформаційно-аналітичного центру Forex Club в Україні Миколи ІВЧЕНКА, незважаючи на очікуване уповільнення інфляції в травні і влітку, ціни восени традиційно почнуть зростати вищими темпами. Заплановане підвищення до кінця року цін на газ і електрику негативно вплине на загальний інфляційний фон. Крім того, зростанню інфляції сприяє дорожчання бензину з початку поточного року на 26,04%. «Очікується, що темпи інфляції в Україні за підсумками року становитимуть 11% проти 9,1% в 2010 році», – сказав М.ІВЧЕНКО.

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Доходи Пенсійного фонду зростають на 1 млрд. грн. на місяць - Азаров

Доходи Пенсійного фонду України зростають на 1 млрд. грн. на місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на розширеному засіданні Ради підприємців при Кабінеті Міністрів.

«Доходи Пенсійного фонду нині ростуть по 1 млрд. грн. на місяць», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що така тенденція спостерігається після набуття чинності Податкового кодексу.

Довідка УНІАН. У 2010 році до бюджету Пенсійного фонду України (ПФ) надійшло 183,565 млрд. грн., зокрема власних надходжень – 119,343 млрд. грн. Загальна сума надходжень з урахуванням позики на покриття касових розривів і залишку становила 193,672 млрд. грн. Сума витрат становила 191,472 млрд. грн.

Бюджет фонду на 2010 рік було затверджено постановою Кабінету Міністрів від 21 липня 2010 року №626.

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ПЕК

Ціна імпортного газу для України в IV кварталі може перевищити 400 дол. за тис. куб. м

Ціна імпортного природного газу для України в третьому кварталі 2011 року прогнозується на рівні 350 дол. за тисячу кубічних метрів, а в четвертому кварталі вона може перевищити 400 доларів за тисячу кубічних метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора Департаменту з питань нафтової, газової, торф`яної, нафтопереробної промисловості й альтернативних видів палива Міністерства енергетики і вугільної промисловості України Костянтин БОРОДІН під час українсько-російського економічного форуму сьогодні в Києві.

«Прогнозна ціна природного газу для України, з урахуванням знижки, в третьому кварталі може становити близько 350, у четвертому кварталі поточного року – 400 дол. і вище», - сказав він.

Водночас К.БОРОДІН нагадав, що Україна в особі міністерства і НАК «Нафтогаз України» веде діалог з російською стороною про внесення змін до контракту на постачання природного газу до України.

«Ці контракти не відповідають останнім змінам, які були внесені до контрактів між держсуб`єктами Росії і європейських країн», - додав К.БОРОДІН.

Також він уточнив, що українська сторона пропонує внести ряд змін до чинного контракту в частині зміни базової ціни газу, включення в контракт знижок залежно від обсягу газу, що закуповується, і сезонних знижок. Крім того, пропонується внести зміни в складові формули ціни газу для України, яка нині прив`язана до газойлю, який в енергобалансі України не застосовується.

Нагадаємо, що ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.

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ЄБРР готовий надати Україні 1 млрд. дол. на модернізацію ГТС

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) готовий надати Україні кредит на 5 років під реалізацію проекту модернізації газотранспортної системи.

Про це з інтерв`ю газеті «День» заявив директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК.

За його словами, з 2009 року вартість проекту комплексної модернізації ГТС зросла з 1,5-2 млрд. дол. до 3-5 млрд. дол., з яких 1 млрд. дол. може бути наданий банком. На думку А.КУУСВЕКА, першочерговим проектом у рамках програми модернізації ГТС може стати модернізація і реконструкція газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород».

При цьому він відзначив, що однією з основних умов виділення грошей буде подальше реформування нафтогазового сектору, зокрема, шляхом проведення реструктуризації НАК «Нафтогаз України» з розділенням функцій видобутку, транзиту, придбання й продажу газу.

«Повинні з`явитися окремі компанії з видобутку, транзиту, продажу й купівлі газу із зрозумілим менеджментом, прозорою структурою управління і фінансів. Вони повинні стати прибутковими якщо не одразу, то в майбутньому», – відзначив А.КУУСВЕК.

При цьому директор ЄБРР в Україні не виключив фінансової участі банку в проекті модернізації ГТС навіть у разі створення відповідного консорціуму за участю російського «Газпрому».

«Не виключено. Але все залежатиме від структури, у кого буде контрольний пакет, чи буде ЄС в числі учасників тощо», – сказав А.КУУСВЕК, відзначивши при цьому, що останній візит до України прем`єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА не дав певної відповіді з приводу такого формату співпраці.

А.КУУСВЕК також не виключив, що одним з можливих джерел фінансування проекту може стати вихід «Нафтогазу України» на IPO. «Це вписується в план необхідних реформ в енергетичному секторі. Крім того, залучені фінанси дійсно можна використовувати на оновлення нафтогазових мереж», – відзначив банкір.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2009 року Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, ЄБРР заявили про готовність надати Україні 1,7 млрд. дол. кредиту на закупівлю газу й газові реформи. ЄБРР, зокрема, заявляв про готовність виділити 300 млн. дол. для поповнення оборотного капіталу НАК «Нафтогаз України» на закупівлю газу для закачування до підземних сховищ, а також 450 млн. дол. для фінансування інвестиційних програм з реабілітації існуючої системи транзиту газу.

Наприкінці квітня ц.р. на зустрічі з членом Єврокомісії з питань розвитку Андрісом ПІБАЛГСОМ перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ заявив, що перший етап проекту модернізації української ГТС почнеться вже влітку цього року.

Загалом Міненерговугілля має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних проектів з модернізації ГТС України до 2018 року. Зокрема, на модернізацію і реконструкцію газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород» планується залучити 1,3 млрд. дол.

Раніше очікувалося, що в середині 2011 року міжнародні банки нададуть Україні перший транш у розмірі 308 млн. дол. на модернізацію магістрального газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород».

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі.

ГТС України складається з магістральних газопроводів протяжністю 37,6 тисяч кілометрів в однонитковому обчисленні, із 71 компресорної станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ з Україною становить 288 млрд. куб. м, на кордоні України з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою – 178,5 млрд. куб. м, зокрема з країнами ЄС – 142,5 млрд. куб. м.

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ВР створила ТСК щодо діяльності компанії "Лівелла" на ринку нафтопродуктів

Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування обставин та наслідків діяльності на українському ринку нафтопродуктів компанії «Лівелла».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даної постанови, внесеної народними депутатами Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та Миколою МАРТИНЕНКОМ, проголосували 322 народних депутата з 380, зареєстрованих в сесійній залі.

Основними завданнями Тимчасової слідчої комісії є одержання повної інформації щодо обставин та наслідків діяльності на українському ринку нафтопродуктів компанії «Лівелла»; встановлення збитків, завданих державі через безподатковий імпорт нафтопродуктів компанією «Лівелла»; визначення кола осіб, винних у порушеннях чинного законодавства у сфері ведення бізнесу; підготовка та направлення матеріалів відповідним правоохоронним органам з метою притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства.

Головою ТСК став член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

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Промисловість

За 4 місяці приріст промвиробництва в Україні становив близько 10% - Азаров

За 4 місяці цього року приріст промислового виробництва в Україні становив близько 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на розширеному засіданні Ради підприємців при Кабінеті міністрів.

«За 4 місяці приріст промислового виробництва становив десь 10%», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що приріст сільськогосподарського виробництва за цей самий період був непоганим. «Є хороші види на врожай», - відзначив глава уряду.

Крім того, М.АЗАРОВ повідомив, що за січень-березень 2011 року експорт української продукції збільшився на 50%.

Довідка УНІАН. В Україні зростання промислового виробництва в березні поточного року порівняно з березнем 2010 року становило 8%, у січні-березні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 9,7%.

Зростання промислового виробництва в Україні в грудні 2010 року порівняно з груднем 2009 року становило 12,5%, у січні-грудні 2010 року порівняно з аналогічним періодом 2009 року зростання промвиробництва становило 11%.

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Агро

Азаров: в разі нового введення квот на експорт зернових, це буде зроблено публічно

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє, що в разі нового введення квот на експорт зернових, це буде зроблено публічно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні, виступаючи на розширеному засіданні Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

«Це непопулярне рішення й вимушене рішення, яке ми мусили прийняти. Ми ухвалили це рішення. Абсолютно справедливо нас критикують за те, що ми не забезпечили прозорого механізму в процесі виділення цих квот, і ми цю критику приймаємо. Я говорив: запросіть у клуб Кабінету Міністрів всіх, поставте 10 камер і під камерами розподілите ці квоти», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він висловив жаль, що цього не було зроблено.

«Але більше такого не повториться, безумовно», - наголосив керівник уряду.

Довідка УНІАН. 30 березня ц.р. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити термін дії квот на експорт зернових до 1 липня цього року.

Квоти було введено 4 жовтня 2010 року на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби – в обсягу 0,5 млн. тонн; кукурудза – 2 млн. тонн; ячменю – 0,2 млн. тонн; жита – 1 тис. тонн; гречки – 1 тис. тонн.

При цьому в березні ц.р. активно обговорювалася можливість заміни квотування експорту зерна митним збором.

Наприкінці квітня Кабінет Міністрів України відмінив квоти на експорт кукурудзи.

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Будівництво

Янукович звернувся до Азарова - коли упорядкується тарифоутворення в ЖКХ?..

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає неприпустимим існування різних тарифів на житлово-комунальні послуги в регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні Керуючої ради Комітету з економічних реформ.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, єдиний підхід до тарифоутворення є запорукою реформування галузі. «Не може бути такої строкатості – тому що у нас однакові люди живуть в усіх регіонах , лікарі, вчителі отримують однакову зарплату», - сказав Президент.

Він висловив нерозуміння, як можуть в одному регіоні діяти тарифи вищі вдвічі, ніж в сусідньому регіоні. «Микола Янович (АЗАРОВ), ну коли ви дасте на це питання відповідь, я ж вас просив особисто», - зауважив Президент.

Також він зазначив, що держава зробила правильний крок, передавши право встановлювати тарифи для регіональних монополістів національному регулятору.

Водночас, він зауважив, що національний регулятор ще не забезпечений необхідними ресурсами і в першу чергу це стосується фахівців.

Також В.ЯНУКОВИЧ звернув увагу на те, що досі не створені належні механізми компенсації затрат на місцях.

Він підкреслив, що треба зробити бюджети вирівнювання і чітко подивитись на собівартість послуг.

Також він наголосив на необхідності розглянути питання залучення приватного капіталу в сферу ЖКХ.

Крім того, він звернув увагу віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА на те, що в умовах зростання тарифів уряд має особливу увагу приділяти захисту найменш захищених верств населення, і сприяти спрощенню процесу видачі субсидій.

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Соцполітика

Профспілки "відреагували" на рішення Кабміну - акцію протесту 18 травня відмінено

Профспілкові активісти у різних регіонах України відміняють акцію протесту у зв`язку з ухваленням урядом постанови, якою поетапно підвищуються посадові оклади працівників бюджетної сфери.

Про це йдеться у повідомленні Федерації профспілок України (ФПУ), переданому УНІАН.

Зокрема, у ФПУ зазначають, що 10 травня на зустрічі урядовців з керівниками профспілок бюджетної сфери була досягнута домовленість про те, що Кабінет міністрів прискорить виконання зобов`язань, узятих за Генеральною угодою, про додаткове підвищення цього року заробітної плати працівникам бюджетної сфери, про поетапне підвищення ставки першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки (ЄТС) до законодавчо визначеного розміру мінімальної зарплати, про відновлення міжпосадових і міжкваліфікаційних співвідношень.

На виконання цих домовленостей 11 травня уряд ухвалив відповідну постанову, в якій визначено, що поетапно: 1 липня, 1 жовтня, 1 грудня 2011 року у штатному розкладі посадові оклади (тарифні ставки) працівників будуть встановлені у таких розмірах: 1 тарифного розряду – 960 грн. (з 1 липня), 985 грн. (з 1 жовтня) і 1004 грн. (з 1 грудня); 2 тарифного розряду – 965 грн., 990 грн. і 1009 грн.; 3 тарифного розряду – 975 грн., 1000 грн. і 1019 грн.; 4 тарифного розряду – 985 грн., 1010 грн. і 1029 грн.; 5 тарифного розряду – 995 грн., 1020 грн. і 1039 грн.; 6 тарифного розряду – 1005 грн., 1030 грн. і 1049 грн. і т.д.

Міністерства й інші центральні органи виконавчої влади згідно з постановою КМУ повинні до 1 липня 2011 року привести свої нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників установ і організацій у відповідність з цією постановою.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня КМУ ухвалив рішення про підвищення посадового окладу працівникам першого тарифного розряду. Віце-прем`єр-міністр-міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО пояснив, що підвищення посадових окладів відбудеться у декілька етапів. Зокрема, з 1 липня оклад буде підвищено на 10 грн., з 1 вересня – на 16 грн., з 1 жовтня – на 19 грн., з 1 грудня – на 50 грн. «Практично цим рішенням ми піднімаємо заробітну плату для всіх працівників бюджетної сфери», - сказав С.ТІГІПКО.

В цілому, за словами віце-прем`єра, це рішення дасть можливість підвищити зарплату бюджетникам, у середньому, на 12,6%.

Крім того, за словами С.ТІГІПКА, цим рішенням зменшується різниця між окладом працівників першого тарифного розряду і мінімальною заробітної платою в Україні.

Нагадаємо також, раніше українські профспілки усіх регіонів вимагали від уряду збільшити зарплату «бюджетникам», передбачити кошти для збільшення соціальних стандартів у проекті держбюджету на 2012 рік, а також врегулювати питання з невеликою різницею в тарифних розрядах працівників бюджетної сфери.

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Країни ЄС планують зберегти Шенген

Брюссель. Країни - члени Європейського Союзу виступають за збереження положень Шенгенської угоди, які передбачають вільне пересування громадян Європою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це сьогодні на прес-конференції у перерві засідання Ради міністрів з питань юстиції і внутрішньої політики ЄС заявили міністр внутрішніх справ головуючої в ЄС Угорщини Сандор ПІНТЕР і комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія МАЛЬМСТРЕМ.

«Є чітка позиція всіх міністрів і Єврокомісії, що вільне пересування людей територією ЄС - одне з ключових досягнень, і воно має бути збережене», - сказав С.ПІТЕР.

Водночас С.МАЛЬМСТРЕМ відзначила необхідність створення чітких правил, які допомогли б уникнути введення будь-якою країною ЄС в односторонньому порядку прикордонного контролю на внутрішніх кордонах Євросоюзу.

«Комісія не має наміру ослабляти Шенген, але нам потрібно посилити чіткість правил і процедури, щоб уникнути одностороннього відновлення прикордонного контролю», - сказала С.МАЛЬМСТРЕМ.

«Повинна бути можливість відновлення внутрішнього контролю, але це має бути тільки на чітких умовах», - додала вона.

У свою чергу, С.ПІНТЕР уточнив, що на сьогодні більшість міністрів країн ЄС висловилася за те, щоб одна країна не мала права на введення прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС без відповідних консультацій з Єврокомісією.

«На більш пізній стадії ми матимемо повнішу картину», - відзначив міністр внутрішніх справ Угорщини.

Як повідомляв УНІАН, питання про можливість відновлення прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС обговорюється з кінця квітня, коли з відповідною пропозицією виступили Франція і Італія, зіткнувшись з припливом нелегальних мігрантів з Тунісу.

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Фондовий ринок

Нацдепозитарій і ВДЦП домовилися за тиждень налагодити електронний документооборот

ЗАТ "Національний депозитарій України" і ПАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" в тижневий термін повинні налагодити між собою електронний документооборот.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР), таке рішення було прийнято під час наради в ДКЦПФР під керівництвом голови комісії Дмитра ТЕВЕЛЄВА, на якій були присутні керівники обох депозитаріїв.

Під час зустрічі було також розглянуто питання використання міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів (коду ISIN) при обслуговуванні обороту цінних паперів в депозитарній системі. Депозитарії, зокрема, домовилися між собою в найкоротші терміни провести ревізію депозитарних активів щодо наявності і використання цього номера при обслуговуванні обороту цінних паперів в депозитарній системі і узгодити заходи з комплексного поліпшення ситуації з присвоєння відповідних кодів цінним паперам.

Учасники наради також домовилися щодо Стандарту депозитарного обліку №1, затвердженого правлінням Національного депозитарію України в 2000 р.

Зокрема, було вирішено впродовж поточного місяця провести всебічний аналіз і консультації з проблематики застосування даного стандарту, за результатами яких надати в ДКЦПФР свої пропозиції щодо подальшого врегулюванню питань, зв`язаних з використанням норм стандарту при обслуговуванні обороту цінних паперів.

На закінчення Д.ТЕВЕЛЄВ відзначив, що "комісія не зупиниться на цих кроках у напрямі поліпшення взаємодії між депозитаріями і модернізації депозитарної системи".

Довідка УНІАН. ВАТ «Національний депозитарій України» створено в грудні 1998 р. У вересні 2006 р. Держкомісія з цінних паперів і фондового ринку видала НДУ ліцензію на здійснення діяльності депозитарію цінних паперів терміном на 10 років. 86% акцій в НДУ володіє держава, 1,4% належать близько двадцяти юридичним особам, 6% належать дочірній компанії "Смарт-груп", ще 6% - компаніям, підконтрольним В.ІВЧЕНКОМ.

«Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» створено в 2008 р. До складу його засновників увійшли Національний банк України, ПФТС, УМВБ і комерційні банки (загалом 22 засновники).

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