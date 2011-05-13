Європарламент закликає ЄС запровадити економічні санкції проти Білорусі

Європейський парламент закликає ЄС і країни-партнери запровадити економічні санкції проти державних підприємств Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, ухваленій 12 травня депутатами Європарламенту в Страсбурзі.

«(Європарламент - УНІАН) закликає Комісію, Раду, Верховного представника та інші країни - партнери ЄС розширити обмежувальні заходи проти білоруського режиму, включно із введенням спрямованих економічних санкцій, зокрема, проти державних підприємств», - йдеться у восьмому пункті резолюції.

Депутати Європарламенту у документі засудили усі вже винесені вироки учасникам акції протесту 19 грудня 2010 року, назвавши їх політично мотивованими. При цьому депутати звертають увагу на численні повідомлення про те, що владі так і не вдалося довести провину засуджених, а також на те, що судові процеси проводилися за зачиненими дверима, а самі обвинувачені не могли ні запросити свідків на свій захист, ні зустрічатися регулярно з адвокатами.

Неприйнятними і незаконними названі у документі всі звинувачення, висунуті проти екс-кандидатів у Президенти Володимира НЕКЛЯЄВА, Віталія РИМАШЕВСЬКОГО, Миколи СТАТКЕВИЧА, Дмитра УССА і Андрія САННІКОВА.

В ухваленій резолюції також висловлюється стурбованість погіршенням ситуації правозахисників у країні, засуджується атмосфера залякування політичних опонентів і переслідування опозиції.

У документі також міститься заклик до влади Білорусі зняти обмеження на поїздки для громадян України Марини ЦАПОК і Максима КИЦЮКА, а також російського громадянина Андрія ЮРОВА, які представляють Комітет міжнародного контролю за ситуацією з правами людини в Білорусі, котрим було відмовлено у в`їзді на територію Білорусі. Такі ж вимоги висунуті стосовно громадян Росії Аліка МНАЦНАКЯНА і Вікторії ГРОМОВОЇ, яких було затримано 4 травня в Білорусі, а пізніше - депортовано з країни.

Депутати Європарламенту також засудили тиск на незалежні ЗМІ і закликали владу припинити процедуру закриття двох опозиційних газет - «Наша Нива» і «Народна воля», - а також не обмежувати доступ до Інтернет-ресурсів «Хартія`97» і «Білоруський партизан», звільнити журналіста Андрія ПОЧОБУТА.

При цьому, депутати висловили переконання у тому, що в нинішніх умовах ЄС повинен шукати нові шляхи підтримки громадянського суспільства в Білорусі.