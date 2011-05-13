ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 13 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Діло» в публікації «Наприкінці року російський газ будуть купувати по 400 доларів» пише - в четвертому кварталі 2011 року Україна буде купувати у "Газпрому" газ за ціною 400 доларів за тисячу кубометрів. При цьому прогнозувалося, що газ буде коштувати близько 340 доларів. Зараз російський газ для України коштує 295,6 доларів...

http://delo.ua/business/v-konce-goda-rossijskij-gaz-bu-157330/

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Також «Діло» подає матеріал «Профспілкові та громадські об`єднання підтримують проведення в Україні 14 травня Дня гніву», в якому пише - більше 80 діючих профспілкових та громадських організацій офіційно заявили про участь у Дні Гніву 14 травня...

http://delo.ua/ukraine/profsojuznye-i-obschestvennye-ob-157339/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Портовий збір», в якому пише - "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова об`єднує свої портові активи в єдиному холдингу "Портінвест". Першим великим проектом нової компанії стане будівництво терміналу з перевалки насипних вантажів у порту Южний вартістю 200 млн. дол. Головне завдання комплексу - вирішити проблему дефіциту коксівного вугілля для металургійних підприємств країни, вважають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1639320

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Долар особливої цінності», в якому пише - вчора курс долара на міжбанку переступив планку 8 грн. За словами банкірів, це стало результатом тиску на ринок підвищеної гривневої ліквідності, яка не спрямовується на кредитування. У результаті Нацбанк вперше за три дні був змушений вийти з інтервенцією і погасити частину попиту. Скарбники вважають, що банки в очікуванні набуття чинності дозволу НБУ одночасно купувати і продавати валюту будуть прагнути скупити валюту для спекулювання нею в червні...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1639324

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Видання «Экономические известия» публікує матеріал «З коліс зберуть гроші», в якому пише - Кабмін вирішив зайнятися проблемою утилізації автомобільних покришок. Уряд готує проект постанови про вторинну сировину, яким утилізувати шини зобов`яжуть їх виробників та імпортерів...

http://markets.eizvestia.com/full/s-koles-soberut-dengi

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Також «Экономические известия» подають матеріал «Депозити застрахують», в якому пишуть - НБУ пропонує банкам страхувати вклади населення, що перевищують 150 тис. грн. і таким чином гарантувати їх повернення навіть при банкрутстві фінустанов. На думку експертів, страховки депозитів можуть бути запропоновані власникам великих вкладів вже в другій половині цього року, обійдуться в 1-2% від розміру депозиту і стануть додатковим індикатором надійності банків...

http://finance.eizvestia.com/full/depozity-zastrahuyut

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«Экономические известия» публікують матеріал «Адресна приватизація перемагає», в якому пишуть - експерти готують рекомендації уряду, як підвищити ефективність продажів енергокомпаній. Навряд чи кабмінівські чиновники прислухаються до думок фахівців, тим не менше, рекомендаційний документ, можливо, стане хоча б приводом для початку публічних обговорень запланованого процесу приватизації в електроенергетиці...

http://state.eizvestia.com/full/adresnaya-privatizaciya-pobezhdaet

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Газета «Сьогодні» у публікації «Українці купують машини дорожчі і частіше» пише - співвітчизники поступово повертається в автосалони, а час дешевих ВАЗів і «Ланосів» проходить...

http://www.segodnya.ua/news/14249034.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Хворий Луценко розказував прокурору анекдоти, а той йому налаштував телевізор» пише - дружина заарештованого екс-міністра Юрія Луценка, Ірина, чи не штурмом взяла в четвер палату чоловіка у столичній лікарні швидкої допомоги...

http://www.segodnya.ua/news/14249042.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Південно-Західна залізниця вийшла в плюс майже за всією номенклатурою вантажів» подає інтерв`ю першого заступника начальника Південно-Західної залізниці Віталія Жураківського...

http://economics.unian.net/rus/detail/87771

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «трильйон в трубу» пише - «Газпром» вперше розкрив вартість найдорожчих газопровідних проектів. Труба з Ямалу обійдеться майже в 1 трлн. руб., із Сахаліну - приблизно в 0,5 трлн...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260149/trillion_v_trubu

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Також «Ведомости» у публікації «СОТ поки не катить» пишуть - заручившись підтримкою США на переговорах про приєднання до СОТ, Росія несподівано зіткнулася з опором європейців: у ЄС незадоволені діючим в Росії режимом промзбірки автомобілів...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260113/vto_poka_ne_katit

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Видання «Известия» у публікації «Пенсійний вік підвищать через 20 років» пише - пенсійний вік в Росії може бути підвищений і для чоловіків, і для жінок. Але не скоро - з 2030-2035 років...

http://www.izvestia.ru/economic/article3155125/

(УНІАН)