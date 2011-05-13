Литвин хоче бачити всіх міністрів на Годині запитань до уряду

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що ВР не розглядатиме урядових законопроектів, якщо члени Кабінету міністрів не будуть присутні у парламенті на Годині запитань до уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні ВР.

Перед цим народний депутат України Сергій САС (фракція "БЮТ-Батьківщина") нагадав, що відповідно до закону про Кабінет міністрів та Регламенту ВР, «при проведення Години запитань до уряду повинен бути уряд в повному складі, за виключенням тих членів Кабміну, які знаходяться у відрядженні».

Він наголосив, що сьогодні у сесійній залі є лише віце-прем’єр-міністр України Сергій ТИХОНОВ та міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

«Я не думаю, що своєю формою красивою міністр внутрішніх справ може замінити весь склад Кабміну», - зазначив С.САС.

Він звернувся до В.ЛИТВИНА вжити заходів щодо цього.

У відповідь В.ЛИТВИН сказав: «Зауваження абсолютно справедливе». «Я неодноразово мав з цього приводу розмову з урядовцями», - додав він.

В.ЛИТВИН, звертаючись до ВР, запропонував ухвалити рішення про те, що в наступну п’ятницю, «якщо не буде Кабміну в повному складі, за винятком тих, хто у відрядженнях, ми питання розглядати не будемо, як і ті законопроекти, які будуть вноситись Кабміном, якщо не будуть виконані вимоги законодавства».