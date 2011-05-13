Головне на 13 травня

Фінанси

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в першому кварталі 2011 року становило 3 млрд. 133,8 млн. дол., що в 2,3 раза більше, ніж у січні-березні 2010 року (1 млрд. 372,6 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в січні-березні ц.р. експорт товарів становив 15 млрд. 382,6 млн. дол. (на 49,2% більше показника за січень-березень 2010 року), імпорт - 18 млрд. 516,4 млн. дол. (на 58,5% більше). Коефіцієнт покриття імпорту експортом становив 0,83 (у січні-березні 2010 року - 0,88).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 196 країн світу.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з першим кварталом 2010 року збільшилася частка жирів і масел тваринного й рослинного походження - з 5% до 6,3%, залізничних і трамвайних локомотивів, колійного обладнання - з 4% до 6%, руди, шлаків і золи - з 4% до 5,7%, виробів із чорних металів - з 3,4% до 4,6%, продуктів неорганічної хімії - з 1,9% до 2,7%, насіння й плодів олійних рослин - 1,1% до 2,7%, добрив - з 2,3% до 2,6%.

Водночас зменшилася частка чорних металів - з 28,8% до 28,3%, енергетичних матеріалів, нафти й продуктів її переробки - з 7,4% до 6,7%, механічних машин - з 6,5% до 4,9%, електричних машин - 4,5% до 4,2%, зернових культур - 6,8% до 3,7%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка енергетичних матеріалів, нафти й продуктів її переробки – з 33,7% до 39,9%, механічних машин - 6,6% до 7,2%, наземних транспортних засобів, окрім залізничних - з 4,5% до 5,6%.

Разом із тим, зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас - з 4,2% до 3,7%, фармацевтичної продукції - з 4,6% до 3,3%, паперу й картону - з 2,7% до 1,9%, руди, шлаків і золи - з 2,8% до 1,4%.

За даними Держкомстату, в березні 2011 року експорт товарів збільшився проти березня 2010 року на 52,5% і становив 6 млрд. 006,2 млн. дол., імпорт - на 49,6%, до 7 млрд. 047,6 млн. дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками березня поточного року становило 1 млрд. 041,4 млн. дол. (у березні 2010 року воно також було негативним - 773,7 млн. дол.).

В Україні позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами за підсумками січня-березня 2011 року збільшилося на 24,4% порівняно з аналогічним періодом 2010 року і становило 1 млрд. 932,2 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, за перший квартал ц.р. експорт послуг становив 3 млрд. 185,2 млн. дол., імпорт – 1 млрд. 253 млн. дол. Порівняно з січнем-березнем 2010 року експорт зріс на 19,2%, імпорт – на 12%.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 197 країн світу.

Також повідомляється, що найбільша питома вага в загальному обсязі українського експорту доводиться на транспортні (69,8%), ділові, професійні й технічні (13,7%) послуги.

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про основні напрями бюджетної політики на 2012 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 263 із 376 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до постанови, основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2012 рік передбачаються наступні: валовий внутрішній продукт номінальний - 1475,5 млрд. гривень; зростання реального ВВП - 6,5%; індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 107,9%; індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) - 109,7%.

Також передбачено, що рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, у 2012 році складе 7,2-7,7%.

Під час Інтернет-конференції на порталі «Liga.Net» заступник голови ДПС України Олександр КЛИМЕНКО оприлюднив критерії, за якими пошукові комп’ютерні програми податкової відносять підприємства до категорії «ризикових».

За його словами, автоматизована «система раннього виявлення та припинення діяльності тіньового сектору економіки» виконує пошук, орієнтуючись на такі базові параметри, присутність у місцях масової реєстрації, невизначеність фактичного знаходження, вартість основних фондів.

Під час аналізу баз даних спеціалізовані програми шукають підприємства, які, ймовірно, можуть бути «податковими ямами» або «транзитами».

Зокрема, до «групи ризику» відносять платників, які перебувають у процедурі банкрутства, фактично знаходяться невідомо де, а юридичною адресою є місця масової реєстрації. «Коли підприємство, що знаходиться у процедурі банкрутства, раптом активно проводить фінансові операції, для нас пояснення тільки одне – це робиться для того, щоби, не платячи податків, незабаром зникнути», - пояснив заступник голови ДПС України.

Крім того, враховується «податкова історія» засновників. «Бувають випадки, коли людина, яка має за собою кілька десятків банкротів, знову реєструє підприємств. Таких ми беремо на контроль з першого дня роботи», - підкреслив О. Клименко.

Також враховуються додаткові чинники – наприклад, мала кількість працюючих (до 5 осіб) та вартість основних фондів менше 10 тис. грн. або фактична їх відсутність.

«Тобто, середньостатистичний «ризиковий» суб’єкт господарювання має на балансі один-два комп’ютери, а з персоналу – директора та бухгалтера в одній особі. Цього недостатньо, щоби повноцінно працювати, але вистачає для участі у злочинних схемах», - пояснив Олександр Клименко.

Він підкреслив, що запровадження автоматизованої системи виявлення «ризикових» платників себе виправдовує. З початку року комп’ютерний пошук дозволив виявити півтори тисячі різноманітних схем з ухилення від сплати основних бюджетоутворюючих податків – ПДВ та податку на прибуток. «Вжитими заходами нам вдалося ліквідувати 51 конвертаційний центр та донарахувати порушникам податкового законодавства 420 млн. грн. Головне навіть не в тому, що ми притягнули до відповідальності організаторів «конвертів», а в тому, що значні гроші реального сектору економіки повернулися у «білий» обіг», - підкреслив О. Клименко.

Заступник голови ДПС України також додав, що низка підприємств добровільно припинили співробітництво з мінімізаторами податків та добровільно додатково сплатили до бюджету 1,9 млрд. грн. ПДВ.

За розрахунками Рахункової палати України, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у I кварталі 2011 року становило 5,7%.

"Виконання державного бюджету у першому кварталі поточного року здійснювалося в умовах пожвавлення економіки. Приріст реального ВВП, за експертною оцінкою Рахункової палати, становив 5,7%", - йдеться у висновках Рахункової палати про виконання Держбюджету України у I кварталі 2011 року, які оприлюднені на сайті відомства.

При цьому наголошується, що зростання економічної активності не супроводжувалося відповідним поліпшенням стану ринку праці: кількість зареєстрованих безробітних за січень-березень зросла на 12,6%.

"Посилилася напруженість на ринку праці. Кількість офіційно зареєстрованих безробітних, за методологією Державної служби статистики, за січень-березень зросла на 12,6%, і на 1 квітня становила майже 614 тисяч осіб", - зазначає Рахункова палата.

Авансові платежі до державного бюджету податків і зборів (обов`язкових платежів), які були здійснені суб`єктами господарювання, порівняно з початком року зросли на 1 млрд. 38,4 млн. грн., або 10,1%, і на 1 квітня становили 11 млрд. 282,1 млн. грн.

"Впродовж січня-березня поточного року залишки невідшкодованого платникам ПДВ зросли на 213,2 млн. грн., або 1,7%, і на 1 квітня становили 12 млрд. 634,2 млн. грн. При цьому сума ПДВ, невідшкодованого на рахунки платників у встановлений Податковим кодексом термін, яка є заборгованістю бюджету, становила 1 млрд. 365,3 млн. грн. порівняно з 2,3 млн. грн. на початку поточного року", - йдеться в аналітичному матеріалі.

При цьому, за даними Рахункової палати, у січні-березні платникам ПДВ відшкодовано 11,276 млрд. грн., що на 5,88 млрд. грн., або в 2,1 разу, більше, ніж за відповідний період минулого року.

Енергетика

Україна у січні-березні 2011 року збільшила імпорт природного газу у 2,4 разу порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 4 млрд. 716,458 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, обсяг імпорту природного газу у січні-березні у загальному обсязі імпорту становив 25,5%.

Водночас, як зазначили у Держкомстаті, у січні-березні Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 5,3% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 1 млрд. 40,816 млн. дол. Обсяг імпорту нафти у загальному обсязі імпорту за вказаний період становив 5,6%.

Експорт природного газу і сирої нафти з газовим конденсатом у січні-березні Україна не здійснювала.

Постачання нафтової сировини (нафта, газовий конденсат і вакуумний газойль) на українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, в січні-квітні ц.р. скоротилося на 27,5%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 2 млн. 829,4 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У січні-квітні ц.р. українські НПЗ переробили 2 млн. 959,3 тис. тонн нафтової сировини, що на 24,4% менше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Заступник голови Державної Думи РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ не виключає перерозподіл газу, що транспортується через Україну для поставок по «Північному потоку».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

«Сумарна потужність ГТС України – 142 млрд. куб. м газу на рік, зараз там проходить десь 118 із недовантаженням із різних причин – відповідно до контрактів і за технічними можливостями... Я допускаю, що якийсь перерозподіл буде, адже подача газу з північних родовищ коротша через «Північний потік», - сказав В.ЯЗЄВ.

При цьому він підкреслив, що РФ не збирається відмовлятися від транзиту по українській ГТС.

«Ми завжди підкреслювали, що без неї обійтися не можемо, але нам і Європі набагато легше стане, якщо з`явитися ще один шлях постачання газу до Європи», - додав він.

Як зазначив В.ЯЗЄВ, було заявлено, що до початку видобутку газу зі Штокманського родовища постачання по «Північному потоку» здійснюватимуться з Південноросійського родовища.

При цьому він підкреслив, що Росія має єдину систему газопостачання й може поставити газ із будь-якого родовища у будь-яку точку на кордоні Росії.

Він зазначив, що проектна потужність першої нитки «Північного потоку» становить 27,5 млрд. куб. м на рік і контракти на цей обсяг є.

«Не бачу проблем із завантаженням цієї нитки, і через рік буде пущена друга нитка», - зазначив В.ЯЗЄВ.

Він також вважає, що зараз немає підстав для перегляду ціни на газ для України.

Окрім цього В.ЯЗЄВ вважає, що в разі приватизації «Нафтогазу» недопуск до неї «Газпрому» нелогічний.

«Як це зрозуміти? «Газпром» - основний партнер і «Нафтогаз» живе від газпромівського газу – за рахунок поставок і транзиту... а акції продати хоч кому, тільки не «Газпрому» - це незрозуміла дискримінація», - підкреслив В.ЯЗЄВ.

Він також зазначив, що РФ виступає за покрокове об`єднання двох компаній.

Наступного тижня продовжаться україно-російські переговори щодо перегляду формули ціни на газ. Як повідомляє урядовий сайт, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в інтерв`ю Reuters.

«Було досягнуто домовленість про те, що робоча група у складі голови правління «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКА приступить до узгодження наших позицій», - зазначив прем`єр-міністр. Він додав, що наступного тижня в Україну приїде О.МІЛЛЕР, і сторони продовжать переговори про перегляд формули ціни на газ.

Голова уряду підкреслив, що, згідно з газовою угодою, яку підписала Юлія ТИМОШЕНКО, Україна отримує газ дорожче, ніж Німеччина та Польща.

«Наші аргументи були почуті й ми запропонували свій підхід, що включає заміну базової ціни, яка не відповідає ніяким умовам ціноутворення, а по-друге, заміну складових цієї формули. Ми запропонували замість газойля включити вугілля», - сказав він.

Прем`єр-міністр переконаний, що в результаті переговорів сторони домовляться про перегляд формули ціни на газ. «Я не сумніваюся, що ми домовимося про прийнятну для нас формулу», - підкреслив М.АЗАРОВ, додавши, що додатковим аргументом має стати те, що Україна є одним із найбільших покупців російського газу та найбільшим транзитером його до країн Європи.

(УНІАН)