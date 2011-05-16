Курс НБУ на 16.05.11

Офіційний курс НБУ на 16.05.11100 USD - 797.8500 (13 травня - 797.8500)100 EUR - 1139.3298 (13 травня - 1129.1971)10 RUR - 2.8648 (13 травня - 2.8548)Облікові курси банківських металів на 16.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-120555.14 (13 травня-118740.03)961 XAG 10 Срібло-2888.22 (13 травня-2593.01)962XPT10Платина-141857.73(13 травня-140022.68)964XPD10Паладій-57684.56 (13 травня-56328.21)

Офіційний курс НБУ на 16.05.11 100 USD - 797.8500 (13 травня - 797.8500) 100 EUR - 1139.3298 (13 травня - 1129.1971) 10 RUR - 2.8648 (13 травня - 2.8548) Облікові курси банківських металів на 16.05.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-120555.14 (13 травня-118740.03) 961 XAG 10 Срібло-2888.22 (13 травня-2593.01) 962XPT10Платина-141857.73(13 травня-140022.68) 964XPD10Паладій-57684.56 (13 травня-56328.21)

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