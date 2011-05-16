Заарештований глава МВФ погодився пройти медогляд

Заарештований за спробу згвалтування голова Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН погодився пройти медогляд, внаслідок чого його поява в суді відкладається.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Reuters, адвокат Білл ТЕЙЛОР заявив: «Мій клієнт погодився на судмедекспертизу. Відповідно, поява в суді мого підзахисного відкладається». «Він втомився, але тримається добре», – зазначив юрист.

Рано вранці в неділю Д.СТРОСС-КАНУ було пред`явлено звинувачення в злочинних діях сексуального характеру, замаху на згвалтування й незаконному позбавленні волі під час сексуального домагання до покоївки готелю в Нью-Йорку.

Ще один адвокат голови МВФ Бенджамін БРАФМАН раніше заявив, що Д.СТРОСС-КАН не визнає свою провину.

Голова МВФ, якому загрожує 20 років в`язниці, був арештований за лічені хвилини до зльоту літака, який прямував до Парижа.