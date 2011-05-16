Анонс на 16 травня

* Відбудеться виїзне засідання колегії виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Питання: Про підсумки соціально-економічного розвитку м. Києва за I-й квартал 2011 року. Про підсумки виконання дохідної частини бюджету міста Києва за I-й квартал 2011 року. Рейтингова оцінка діяльності районних у м. Києві держадміністрацій за I-й квартал 2011 року. Доповідач - Руслан Крамаренко, заст.голови КМДА.

* Прес-конференція голови ДПС України Віталія Захарченка на тему: «Перші підсумки деклараційної кампанії. Результати роботи державної податкової служби України за січень-квітень 2011 року. Автоматичне відшкодування ПДВ".

* Відбудеться експертний круглий стіл на тему: "Реабілітація радіоактивних земель у зоні відчуження для виробництва біопалива. Енергетична стратегія України". Учасники: Микола Проскура, заступник голови Держагентства з управління зоною відчуження; Дмитро Бобро, перший заступник голови Держагентства з управління зоною відчуження; Дейв Янг, ген.директор компанії INS; голова ради європейсько-українського Енергетичного Агентства; Лоїк Лерміньйо, співзасновник компанії PhytoFuels Investments; Олена Рибак, директор європейсько-українського Енергетичного Агентства.

* У Солом`янській РДА м. Києва відбудеться семінар на тему: "Стягнення заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги в багатоквартирному будинку". Організатори: Київський центр сприяння розвитку ОСББ, журнал «Година ЖКГ», ДП "Інноваційний центр" за підтримки Солом`янської в м. Києві РДА.

* Засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Прес-конференція Європейської Бізнес Асоціації на тему: "Перспективи і загрози прийняття Концепції МОЗ про "Розвиток імпортозамінних виробництв в Україні та заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними ". Учасники: голова комітету з охорони здоров`я ЄБА Віталій Кирик; співголова Комітету з охорони здоров`я Американської торгової палати Борис Даневич; виконавчий директор Асоціації виробників інноваційних ліків АПРАД Юрій Савко; голова ВГО "Зупинимо гепатит" Дмитро Коваль, керівник проекту «Асоціація людей з рідкісними захворюваннями» Ярослава Подунай; голова Координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД Володимир Жовтяк.

* Відбудеться пікетування Окружного адміністративного суду м. Києва жителями Лісового масиву з вимогою заборонити незаконне будівництво висотки зі знищенням дитячого і спортивного майданчиків по вул. Мілютенка, 29. Незаконну забудову «пробиває» ТОВ «Марс», пов`язане з групою будівельних компаній «Еліта-Центр». Організатор акції - громадянська кампанія «Форум порятунку Києва».

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "День гніву: реальна картина подій 14-15 травня в Києві, правова оцінка, перспективи акції протесту". В роботі візьме участь Олександр Данилюк, координатор Громадянського руху «Спільна Справа». Під час прес-конференції О. Данилюк, який виступив ініціатором проведення акції протесту День Гніву, представить численні факти, що вказують на неправомірність дій працівників міліції під час акції протесту День гніву 14-15 травня, дасть правову оцінку перебігу подій, висловить своє бачення перспектив цієї акції протесту і в цілому протестного руху в Україні, продемонструє і прокоментує ряд відеосюжетів з місця подій, що не потрапили на екрани телеканалів (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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