"БЮТ-Батьківщина" вимагає створити ТСК ВР щодо зростання цін та боргів за газ

Фракція "БЮТ-Батьківщина" наполягає на розгляді проекту постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування причин неконтрольованого зростання цін на продукти харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів ВР заявив лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Іван КИРИЛЕНКО.

Він також наголосив, що фракція наполягає на розгляді проекту постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії парламенту з питань розслідування фактів виникнення та непогашення заборгованості за спожитий природний газ та електроенергію перед державним бюджетом України.

У відповідь перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, який головує на засіданні Погоджувальної ради, зазначив, що ці питання внесені до порядку денного засідання ВР у середу, 18 травня.