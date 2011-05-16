В уряді можуть бути перестановки - Єфремов

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що в уряді можуть бути кадрові перестановки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив: «Я знаю, що відбуватимуться деякі перестановки в рамках Кабінету міністрів України, але це рішення прем`єр-міністра і Президента України».

Відповідаючи на запитання про можливу відставку Михайла ЄЖЕЛЯ з посади міністра оборони України, О.ЄФРЕМОВ сказав, що «офіційної інформації з цього питання немає».