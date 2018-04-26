«Українська Європейська перспектива» починається з... Вулиці Політв'язнів

Мінімум півроку екс-міністр економіки України Богдан Данилишин, який отримав в 2010 році політичний притулок у Чехії, виношував ідею створення організації, що об`єднує українців, які живуть за кордоном.

Нарешті, він офіційно оголосив про створення «Української Європейської Перспективи», яка не буде займатися політикою, а зосередить свою діяльність на розвитку торговельно-економічних відносин України з іншими країнами. Симптоматичним, особливо, з урахуванням нинішніх політичних реалій в Україні, є і те, що центральний офіс організації розташувався на одному з поверхів будівлі в центрі Праги, на вулиці «Політичних в`язнів».

Презентація створеної колишнім міністром організації пройшла у Празі 12 травня. «Українська Європейська Перспектива», співзасновником і головою ради якої є Б.Данилишин, буде об`єднувати українців, які проживають в різних європейських країнах, а в перспективі, можливо, і в Америці, для роботи на благо України як повноцінної європейської країни.

На презентацію, яка відбулася в готелі «Савой», на запрошення УЄП приїхали близько двох десятків українських журналістів і політологів, а також представники громадських організацій українців у Бельгії та Іспанії, чеські підприємці та бізнесмени українського походження. Був також і екс-глава Держкомрезерву Михайло Поживанов, який зараз живе у Відні. Представники НРУ і «Батьківщини», яким також відправили запрошення, захід проігнорували. Це й не дивно, адже Б.Данилишин не збирався створювати структуру, яка так чи інакше займається політичними питаннями, у всякому разі, на першому етапі. Про це говорив ще у березні в інтерв`ю УНІАН.

Несподіваним гостем на презентації був екс-кандидат у президенти Білорусі. Олесь Міхалевич , також як і Б.Данилишин отримав в кінці березня ц.р. політичний притулок у Чехії. Він приїхав, щоб познайомитися з представниками української діаспори та обговорити питання співпраці, правда, не уточнив в якому саме напрямку.

Перед презентацією журналісти змогли трохи поспілкуватися з екс-міністром. Після виходу з в`язниці Б.Данилишин став популярною персоною в Чехії, принаймні, серед близько 200 тисяч українців, які проживають тут 10-15 і більше років. Багато з них отримали громадянство і успішно розвивають свій, переважно, середній бізнес.

У тому, що в Празі Б.Данилишин особистість впізнавана, ми переконалися особисто. Богдан Михайлович погодився випити разом із журналістами горнятко кави в центрі міста.

По дорозі до кафе до нас підійшов незнайомий чоловік і заговорив українською. Він впізнав Б.Данилишина, поцікавився як у нього справи, сказав, що українці Праги його підтримують і поважають.

Подібні зустрічі зі співвітчизниками в Празі, за словами екс-міністра, з ним трапляються часто. Особливо, коли відвідує греко-католицький храм Св. Климента, де в святкові дні збираються кілька сотень українців.

Зі спілкування з ними Б.Данилишин дізнався, що процвітаючим бізнесменам, які хотіли б налагодити співпрацю з Україною, як і раніше, практично ніде взяти інформацію про наш ринок. Доводиться використовувати старі зв`язки - родичів, знайомих і т. д. Після передачі торгових представництв, які мали би сприяти налагодженню ділових контактів, зі сфери управління Мінекономіки МЗС вони практично перестали працювати, з жалем зазначає колишній міністр економіки.

«Ми збиралися передати місії Торгово-промисловій палаті, але не встигли це зробити. А дипломати не будуть займатися питаннями торгівлі - це не їхня справа. Я постійно чую, що тутешні українці хочуть розвивати бізнес за межами Чехії, в тому числі і в Україні, але не можуть це зробити. А це ж люди, які приїхали з України на нове місце, зрозуміли і прийняли цивілізовані правила ведення бізнесу і успішно його розвивають. Це величезний потенціал, який може бути надзвичайно корисний Україні на шляху до Європи», - зазначає Б.Данилишин.

Саме тому на першому етапі УЄП планує почати активне сприяння налагодженню контактів бізнесу України та Чехії. Вже на жовтень заплановано провести економічний форум Київ-Прага. Але на сьогоднішній день, схоже, це один із найбільш реальних кроків, який, напевно, вдасться реалізувати новоствореній організації.

Допомогти в налагодженні контактів, звичайно, можна, але залишається питання - чи вийде їх розвивати в українських умовах. Адже практично ніхто не зможе заперечувати, що іноземний бізнес боїться української корупції, часто незрозумілої і мінливої ситуації на законодавчому полі, просто кажучи - відсутність захисту з боку держави приватної власності та інвестицій. Навряд чи ситуацію можна виправити якимось громадським рухом чи організацією...

Друге з найбільш значущих завдань, які ставить перед собою УЄП, - сприяння підписанню угоди про зону вільної торгівлі України та ЄС цього року.

З одного боку - сміливо, з іншого - ризиковано...

В ексклюзивному коментарі УНІАН після презентації організації Б. Данилишин на питання, яким чином УЄП може вплинути на процес, враховуючи, що за заявами і Миколи Азарова, і Віктора Януковича практично немає сумнівів, що документ буде якщо не підписаний, то узгоджений вже до кінця року , сказав, що скептицизм тут не доречний.

Виявляється, вже створено офіс УЄП в Брюсселі, саме він буде працювати з єврокомітетами, які розробляють угоду. «Лобістських можливостей вистачає. У нас є зв`язки з депутатами Європарламенту, і в комітетах, які займаються саме питанням підготовки документа. Ми будемо працювати для того, щоб ці переговори мали більш інтенсивний характер. Гальмуючий момент стосується аграрних питань. Ми будемо сприяти, аби питання, що викликають дискусію, виносилися в окремий розділ, який можна буде обговорювати вже після підписання угоди. Така процедура є. Фактично це - підписання угоди, але із застереженнями», - сказав Б.Данилишин. Він уточнив, що мова йде про 14 спірних позиціях щодо товарів і послуг.

Сміливість заяви полягає в тому, що якщо документ буде узгоджений, не кажучи вже про підписання, цього року, то Б.Данилишину (і УЄП) доведеться підтвердити своє сприяння процесу реальними фактами. А якщо раптом терміни затягнуться, то потрібно буде зізнатися в переоцінці своїх сил, не кажучи вже про можливість нарватися на звинувачення влади, «мовляв, саме через ваше «сприяння» всі плани і полетіли».

Як би там не було, первинні ідеї УЄП виглядають благородно. М.Поживанову, який приїхав на презентацію з Відня, щоб ознайомитися з деталями, вони теж сподобалися.

«Ми говорили ще в лютому, що він буде щось подібне створювати. Була ідея створити організацію боротьби з політичними репресіями, а вилилося все більш правильно - в українську перспективу. Це нормально, головне, щоб усе не закінчилося презентацією... Думаю, треба щось подібне у Відні влаштовувати», - сказав він.

За неофіційною інформацією, незабаром структури УЄП повинні з`явитися ще в ряді країн Європи. Правда, поки не зовсім зрозуміло, хто ж є головним спонсором організації. Наприклад, з офісом на знаковій, як уже згадувалося, Вулиці Політв`язнів посприяла українська діаспора в Чехії.

У всякому разі, можна припустити, що активну участь у проекті бере голова ради директорів Korlea Invest Holding Василь ДАНИЛІВ, який був присутній на презентації.

Як підуть справи з розвитком проекту, і якою буде реакція з України на нього, ще незрозуміло. Очікувати особливого позитиву підстав немає. До речі, на наступний день після презентації УЄП, двоє чеських дипломатів були оголошені в Україні персонами нон грата за розвідувально-підривну діяльність. Наступного дня МЗС Чехії заявило, що це є "скоріше за все, помстою" за надання Чехією притулку Б.Данилишину.

Юрій Дощатов (УНІАН)