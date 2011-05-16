Анонс на 17 травня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* У рамках виставки «Аква-Терм» Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України проведе Міжнародну науково-практичну конференцію «РЕСУРС» на тему: «Модернізація комунальної теплоенергетики». В роботі візьме участь перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Юрій Хіврич.

* У МЗС України під головуванням міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка відбудеться перше засідання Ради експортерів при МЗС, присвячене питанню поглиблення співпраці Міністерства та провідних експортерів продукції українського машинобудування.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Сумлінний платник податків України 2010». Мета рейтингу - підвищення загальної культури сплати податків, налагодження між державою та бізнесом партнерських взаємин, зміцнення авторитету сумлінних платників податків. Даний рейтинг проводився вперше цього року. Участь у конкурсі безкоштовна. Учасники: Віталій Захарченко, голова Державної податкової служби України, Валентина Арбузова, президент Асоціації платників податків України, Василь Матійчик, перший віце-президент Асоціації платників податків України, Віталій Хомутинник, голова комітету ВРУ з питань податкової та митної політики.

* З нагоди святкування Дня Європи відбудеться спільний брифінг голови Представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануеля Пінту Тейшейри та директора Департаменту Європейського Союзу МЗС України Василя Філіпчука.

* Відбудеться відеоміст Москва-Київ-Кишинів-Астана на тему: «Авіаперевезення: як гарантувати безпеку пасажирів». Учасники в Києві: Олександр Гречко, заступник голови Державіаадміністрації; Олександр Полянський, командир повітряного судна "Боїнг 737", президент всеукраїнської профспілки пілотів; Владислав Петренко, командир повітряного судна "Боїнг 737". Учасник в Москві: Рафаїл Аптуков, віце-президент НП "Безпека польотів". Учасник в Кишиневі: Юрій Зіду, в. о. гендиректора Держадміністрації цивільної авіації. Учасник в Астані: Анатолій Рудий, начальник управління безпеки польотів Комітету цивільної авіації Міністерства транспорту і комунікацій Казахстану.

* Прес-конференція на тему: «Легалізація заробітних плат і зайнятості в Україні: оцінка та перспективи урядових ініціатив». Учасники: перший заступник міністра праці та соціальної політики України у 2005-2010рр. Павло Розенко, член Ради підприємців при КМУ Віктор Лисицький.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Рейдерство у ВНЗ України?" за участю представників столичної Академії праці і соціальних відносин (АПСВ), яка сьогодні страждає від рейдерської навали. Колектив Академії заявляє, що метою таких протиправних дій є намір заволодіти майном Академії, її матеріальними активами з метою подальшого знищення академії та продажу її активів за корупційними схемами. На прес-конференцію запрошені колишні випускники АПСВ Олена Лукаш і Юрій Мірошниченко. Всі подробиці конфлікту представлять співробітники Академії, члени студентської профспілки закладу, юристи та експерти.

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