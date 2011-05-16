Курс НБУ на 17.05.11

Офіційний курс НБУ на 17.05.11100 USD США - 797.8500 (на 16 травня - 797.8500)100 EUR - 1128.3993 (на 16 травня - 1139.3298)10 RUR - 2.8371 (на 16 травня - 2.8648)Облікові курси банківських метал лов на 17.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-119278.58 (на 16 травня-120555.14)961XAG10Срібло-2740.61 (на 16 травня-2888.22)962XPT10Платина-140102.46 (на 16 травня-141857.73)964XPD10Паладій-56487.78 (на 16 травня-57684.56)

Офіційний курс НБУ на 17.05.11 100 USD США - 797.8500 (на 16 травня - 797.8500) 100 EUR - 1128.3993 (на 16 травня - 1139.3298) 10 RUR - 2.8371 (на 16 травня - 2.8648) Облікові курси банківських метал лов на 17.05.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 119278.58 (на 16 травня - 120555.14) 961 XAG 10 Срібло - 2740.61 (на 16 травня - 2888.22) 962 XPT 10 Платина - 140102.46 (на 16 травня - 141857.73) 964 XPD 10 Паладій - 56487.78 (на 16 травня - 57684.56)

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